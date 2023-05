Alex Topuria brilla en 'WoW 9', el mayor evento de MMA en España que sigue "superando expectativas"

Aleksandre Topuria no ha defraudado en su regreso a los octágonos. El luchador hispano-georgiano, hermano del popular luchador de UFC Ilia Topuria, puso el broche de oro el pasado sábado en ‘WoW 9’ —la novena edición de las veladas profesionales de artes marciales mixtas (MMA), organizada por la promotora Way of Warrior (WoW)— al imponerse a Johan The Silencer Segan en el combate estelar de la noche.

La velada, celebrada en el Palacio de Vistalegre en Madrid, reunió a casi 4.000 personas y casi todos los focos estaban puestos en Alex Topuria, que se impuso a Segan por KO técnico en dos minutos y que quiere seguir los pasos de su hermano Ilia.

Después del éxito registrado hace dos meses y medio (4 de marzo) en el evento ‘WoW 8’, esta promotora de eventos de MMA sigue "creciendo y superando expectativas", como su director ejecutivo (CEO), David Balarezo, ha señalado en declaraciones a Libertad Digital.

"Estamos muy satisfechos porque, además de superar otra vez todas las expectativas y tener una mayor afluencia de público, acercándonos casi a las 4.000 personas, tuvimos unos combates espectaculares", apunta Balarezo, también conocido en el mundillo de las MMA como ‘Bala’.

"El punto principal lo puso Alexandre Topuria, que se mostró imponente y no defraudó. Ya está con un balance de 5-1 y con la mira puesta en la UFC, adonde probablemente dé el salto desde WoW", señala el CEO de esta compañía.

Otros combates destacados de la noche fue el que Rafael Leprechaun Calderón le ganó al "duro" adversario canario a Ubay González —el madrileño se sitúa ya con 4-0, "lo cual es muy bueno para él y para la compañía", en palabras de Balarezo— y el que Pepe Torres, más conocido como El sabor de la ciudad, ganó al joven prospecto israelí Itay Tratner, de 22 años, a los puntos para situarse con un balance de 5-1.

Rafael Calderón ganó su combate ante Ubay González.

"La afición respondió muchísimo, hubo muchísima energía", señala el CEO de WoW, recordando que "hubo muchas celebrities" en las gradas y que "la acogida del público fue estupenda". Además, Balarezo ha recordado que el evento de WoW 9 se podrá disfrutar por televisión, en diferido y en abierto, el próximo 1 de junio a través de Gol TV.

"Seguimos avanzando y creciendo. ¡Ahora a por ‘WoW 10’!", finalizó el CEO de la principal promotora de artes marciales mixtas en España.