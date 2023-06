Ana Peleteiro fue valiente no dudó en mojarse en el debate que está actualidad sobre la participación de las mujeres trans en competiciones deportivas femeninas oficiales. Un espinoso asunto que lleva tiempo dejando en una manifiesta inferioridad a muchas mujeres cisgénero con respecto a mujeres transexuales en el mundo del deporte profesional. Un asunto en el que muchas deportistas no se atreven a dar su opinión en público por temor a las consecuencias que podrían acarrear sus palabras. Peleteiro, siempre transparente, hablo muy claro sobre este tema en una entrevista concedida a Smoda. La atleta española afirmó que no se debería dejar competir en el deporte profesional femenino a las mujeres trans:

Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 18 metros y pico, y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte profesional no

Tras recibir la dura respuesta de Alba Palacios, una jugadora de fútbol trans, Ana ha publicando un comunicado en sus redes sociales denunciado la campaña de odio que está recibiendo y no duda en reafirmarse en su postura.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VwAnhEu4Ea — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) June 28, 2023

"Una cantidad innumerable de personas me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas".

"Adoro y respeto al 100% al colectivo LGTBI, tengo amigos e incluso familiares que pertenecen a él. Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS", dice la española.

"En el caso del deporte por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS. Eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiera que de alguna forma se regule su situación", se extiende.

Defiende así la decisión de la Federación Internacional de Atletismo: "Esto no lo dice Ana Peleteito, lo dice la Federación Internacional que después de años de estudios concluyen, que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer, por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea".