El debate de la participación de deportistas transgénero en las competiciones femeninas sigue sobre la mesa. En una entrevista concedida a Smoda, Ana Peleteiro tuvo unas palabras que levantaron algunas ampollas en lo que a este tema respecta. Ahora, una futbolista transgénero ha respondido a la atleta gallega.

"Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 18 metros y pico, y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte profesional no", comentó Peleteiro.

No se ha hecho esperar la respuesta directa de Alba Palacios, una deportista transgénero que se muestra totalmente en desacuerdo con ella. "Es un flaco favor para los derechos humanos, no solo para los de las personas trans. No entiendo eso de que solo pueden participar en deportes no profesionales. Cuando se habla de las personas trans en el deporte y ves el porcentaje de participantes en altas competiciones el número es ridículo", alega la futbolista. "Conozco a mujeres trans que han transicionado después de la pubertad y las ves y sabes que no van a llegar a niveles de competición", asegura.

Además, quiso destacar la visión general sobre este delicado tema: "Veo mucho odio, mucho miedo. Eso lleva al rechazo porque no saben lo que hay. Prohibir la competición de las personas trans porque sí me parece una aberración".

Un cruce de declaraciones que forman parte de un debate abierto a nivel internacional y que no parece tener ni solución, ni respuesta clara a corto plazo.