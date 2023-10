Emirates Team New Zealand inicia la cuenta atrás para la defensa de la America's Cup en Barcelona

Exactamente dentro de un año, Barcelona lucirá sus mejores galas para acoger la primera de las mangas del Match de la 37ª edición de la America’s Cup. La regata con más historia y prestigio del mundo, que convertirá a la capital catalana en el centro de atención del planeta durante diez semanas entre el 22 de agosto y el 27 de octubre de 2024, vivirá su punto álgido con el inicio de su gran final, que enfrentará al desafío que salga vencedor de las Challenger Selection Series frente al Defensor, Emirates Team New Zealand.

El próximo 12 de octubre será, por tanto, una de las fechas a marcar en rojo en la agenda de la America’s Cup Barcelona 2024, puesto que marcará la primera regata del equipo neozelandés desde que lograse retener el título en la pasada edición disputada en 2021 en Auckland y el inicio oficial de defensa de su título. Un reto que comenzó a rondar por la cabeza de su CEO, Grant Dalton, desde que se comenzó a bordar el cuarto entorchado en el palmarés del Real Escuadrón de Yates de Nueva Zelanda (RNZYS).

Segundos después de que el skipper kiwi Pete Burling levantase en Auckland la Auld Mug ante los miles de aficionados que festejaban el triunfo del Emirates Team New Zealand (7-3) en el último Match frente al Luna Rossa Prada Pirelli, el objetivo estaba claro: "El triplete", afirman desde Dalton al último integrante de la tripulación cada vez que se les pregunta sobre la posibilidad de convertirse en el primer equipo en retener la Auld Mug en tres ediciones de forma consecutiva. "Después de que el NYYC retuviese la Copa durante más de 100 años, nadie lo ha logrado y ése debe ser nuestro objetivo, sin duda".

Desde que hace cuatro décadas, el recordado triunfo de Australia marcase un antes y un después en la historia de la America’s Cup, Nueva Zelanda ha estado siempre presente en el evento, presentando innovadores desafíos que, en las ediciones de 1987, 1988 y 1992, estuvieron muy cerca de llevarse el triunfo.

En 1995, todo dio un vuelco cuando el recordado Sir Peter Blake dio forma a un proyecto ganador de la mano del RNZYS. Fue el origen del Team New Zealand que, a bordo del 'Black Magic', navegó en San Diego hacia su primera e histórica victoria (5-0 sobre la tripulación estadounidense del 'Young America', liderada por Dennis Conner). Cinco años después, en la 30ª edición de la America’s Cup, los neozelandeses defendieron el título en Auckland ante el Luna Rossa, convirtiéndose en el primer equipo no americano en hacerlo y firmando así el primer doblete de su historia.

Tras una derrota, no sin cierta polémica en 2003, los kiwis tuvieron que esperar hasta la 35ª edición celebrada en las Bermudas 2017, cuando otro joven y talentoso equipo recuperó la Auld Mug a bordo del catamarán 'Aoteroa'. Fue el inicio de la America’s Cup tal y como la conocemos hoy y la introducción de los monocascos con foils (hidroalas) AC75.

Emirates Team New Zealand defendió la Copa de manera sensacional en 2021, en una última edición marcada por el COVID y la ausencia de espectadores internacionales. El regreso de la America’s Cup al Viejo Continente y la elección de Barcelona escenificará definitivamente el retorno a la normalidad para una competición creada en el marco de una exposición universal celebrada en Londres, y que en esta próxima edición contará con cuatro de sus cinco desafiantes europeos atrayendo al Front Marítim barcelonés a decenas de miles de personas.

Además del histórico sindicato del New York Yacht Club, American Magic, los italianos del Luna Rossa Prada Pirelli, los británicos del INEOS Britannia, los suizos del Alinghi Red Bull Racing y los franceses del Orient Express Racing Team aspiran a imponerse en las Challenger Series del próximo mes de septiembre. Sólo el vencedor será el elegido que tendrá a su alcance despojar a Emirates New Zealand de su corona en una lucha infernal sin cuartel ―'One Hell of Battle', como reza el título de la película oficial de esta 37ª America’s Cup ― que arrancará dentro de 365 días y en la que, tal y como transmitieron los ayudantes de cámara a la reina Victoria después de la primera victoria de la goleta América en la isla de Wight, "no hay segundo".