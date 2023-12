En el béisbol de Grandes Ligas siempre se ha habado de la gran calidad que mostró Babe Ruth, primero como lanzador y luego como bateador, pero desde la creación formal de MLB en 1903 ningún jugador ha logrado combinar ambos aspectos como lo ha hecho el japonés Shohei Ohtani.

El genio nipón, de 29 años, anunció este sábado su fichaje por Los Angeles Dodgers tras meses de enorme expectación y rumores sin fin.

Jeff Passan, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de las Grandes Ligas, cifra para la cadena ESPN en 700 millones de dólares por diez años la oferta de los Dodgers, unas cifras monumentales que le sitúan con el contrato más grande jamás firmado por volumen total (no por salario anual) y no sólo en el béisbol, sino en toda la historia del deporte.

El mayor contrato por volumen total hasta ahora en la MLB era el de 2019 de un excompañero suyo de los Angelinos: Mike Trout con 426,5 millones de dólares por 12 años.

"He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo", escribió Ohtani en su perfil oficial de Instagram. "Lo primero, me gustaría expresar mi sincera gratitud a todos los involucrados en la organización de los angelinos y a los fans que me han apoyado en los últimos seis años", dijo el nipón.

Relacionado Jon Rahm se marcha a Arabia Saudí con el mayor contrato de la historia del deporte

Hace tan apenas unos días el golfista español Jon Rahm se convertía en el deportista récord al firmar por alrededor de 500 millones de dólares por el LIV Golf. Sin embargo, poco le ha durado esa primera posición en la lista al de Barrika.

Más allá de dejar atrás el contrato de Rahm, Ohtani también supera la renovación de Jaylen Brown por los Boston Celtics, cifrada en 304 millones por cinco temporadas. Por su puesto, también deja atrás los 674 millones que recibió Leo Messi durante su etapa en el FC Barcelona (pues en el caso del argentino se trató de varios contratos) o el logrado por Patrick Mahones cuando firmó por los Kansas City Chiefs, en un contrato que se estipuló en 503 millones de dólares por diez años de vigencia.

La figura de Ohtani, que registra frecuentemente lanzamientos que alcanzan las 100 millas por hora (unos 161 km/h), tiene un gran impacto comercial, convirtiéndose en uno de los jugadores con más camisetas vendidas y entre los más votados para el All Star de la MLB.

Su figura comercial es de las más seguidas no solo en las Grandes Ligas, sino en el deporte profesional en los Estados Unidos. Su aceptación y seguimiento por el público y los medios japoneses le han convertido asimismo en una figura muy popular a escala internacional. En este sentido, Ohtani vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva el pasado mes de marzo, cuando lideró a Japón en la victoria sobre Estados Unidos para llevarse el título en el Clásico Mundial de Béisbol.

La única sombra en su futuro inminente es el estado de su codo derecho, ya este año se tuvo que operar para solucionar unos problemas de ligamentos por los que también pasó por el quirófano en 2018 (entonces siguió un procedimiento más complejo y de más difícil recuperación). De entrada, y tras esta nueva operación, ya se sabe que en 2024 podrá batear, aunque las labores de lanzador no las podrá retomar hasta 2025.