Los motivos de reconciliación entre Juan Lebrón y Alejandro Galán

La temporada de pádel finalizo esta pasado fin de semana con el Master Final de Barcelona. Alejandro Galán y Juan Lebrón perdieron la final (6-1 y 6-4) ante Paquito Navarro y Federico Chingoto, una pareja que no había ganado ningún torneo. Pese al mal sabor de boca, el último tramo de Galán y Lebrón ha sido excelente. Han sido la mejor pareja en los últimos meses y eso ha provocado un cambio de decisión. La mejor pareja del mundo durante 3 años consecutivos ha decidido seguir e iniciarán el 2024 juntos por cuarto año seguido.

Hace dos semanas no era así. Alejandro Galán, tal y como informó Libertad Digital, tenía pensado cambiar de pareja. Lo había hablado con su equipo, con Lebrón, había marcas publicitarias que ya sabían de lo que se avecinaba e incluso habían tanteado a otras parejas. Galán intentó unirse con Stupaczuk y al no conseguirlo, sí logró un acuerdo verbal con Chingoto. Solo faltaba terminar la temporada y hacerlo oficial. Incluso tras el Master Final de Barcelona, Paquito Navarro hablaba en su discurso de Galán y Lebrón en pasado.

¿Qué pasó para que cambiaran de opinión?

Las razones para este cambio de opinión son varias, pero la más importante son los resultados deportivos. Tras unos meses complicados con lesiones, irregularidad en el juego y resultados, las dudas asaltaron a la pareja que tocó fondo en Madrid, perdiendo en octavos de final. Lo que vino después, fue impensable. Por el nivel que estaban dando Galán y Lebrón y por el nivel de sus rivales. Tras Madrid, Galán y Lebrón vencieron en Alemania, Menorca y en Malmo, en dos torneos del World Padel Tour, también en el Premier de Milán y quedaron subcampeones del Master Final de World Padel Tour en Barcelona. Han realizado un ejercicio de superación física y mental al alcance de muy pocos. Han sabido pelear y volver a demostrar que, dentro de una pista, no van a estar mejor por separados.

Pese a vivir el año más complicado, perdiendo el número 1 en el World Padel Tour, el número 1 en Premier Padel y Galán teniendo que jugar con Jon Sanz por la lesión de Lebrón en el codo, el final ha sido un éxito rotundo. No han estado al 100% físicamente y aún así han conseguido vencer a las dos mejores parejas del momento. Superaron las adversidades físicas y a pesar de llevar tres años años (es mucho tiempo ya en el pádel), también demostraron unión y compromiso. Incluso esta temporada, su entrenador, Mariano Amat, dejó el equipo "por motivos personales". Han superado todas, y han sido muchas, las barreras que les ha ido poniendo el año.

El segundo motivo para continuar es que no han encontrado una opción que les convenza. Arturo Coello y Agustín Tapia, Di Nenno y Stupaczuk, no iban a separarse. Galán y Lebrón tantearon a Chingoto, Jon Sanz o Mike Yanguas, pero tras el nivel mostrado en los últimos torneos, ambos llegaron a la misma conclusión: ninguna pareja que pudieran formar iba a ser mejor que la que actualmente forman juntos.

Y la tercera razón: el cambio de actitud de Juan Lebrón. El gaditano ha debido trabajar mucho en este sentido. Desde el primer año junto a Galán siempre le han perseguido las críticas. Le pedían que se quejara menos, que tuviera menos gestos con su compañero. "No ayuda ni a mí, ni a mí equipo", ha reconocido Lebrón en varias entrevistas. "He mejorado, pero tengo que mejorar más", afirmó en una entrevista para Libertad Digital. Y así ha sido. Su cambio es evidente. En estos últimos torneos hemos visto una nueva versión de Lebrón, con una actitud intachable. En Barcelona, donde rompió a llorar hace 2 años por los abucheos del público, ha sido la misma ciudad que le ha reconocido ese cambio este pasado fin de semana. No hubo pitos, abucheos o cualquier comentario sobre la actitud de Lebrón.

Todas estas razones se han unido y han sido determinantes en el cambio de decisión de Alejandro Galán. Deportivamente no tenía sentido la separación. Lebrón y Galán son la mejor pareja española de la historia del pádel. Juntos crearon un nuevo modo de juego: más agresivo, sin permitir casi globos, subiendo muy rápido a la red gracias a la excelsa técnica y a la rapidez de ambos. La temporada que viene darán guerra para volver a ser los número 1 del mundo. De hecho, partirán como los número 1 en el nuevo circuito: Premier Pádel.