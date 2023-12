José María Arrabal: "Andalucía reúne todas las condiciones para ofrecer dos excelentes sedes para el Mundial 2030"

Andalucía se encuentra a un nivel excepcional en lo que a organización de eventos deportivos de gran calibre se refiere. El año 2023 se cierra con la celebración de cerca de 300 eventos internacionales, entre los que destacan el Gran Premio de España de motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera, las Finales de la Copa Davis en Málaga, la Billie Jean King Cup (BJKC) en el Estadio La Cartuja de Sevilla, la SailGP de vela en Cádiz, la Solheim Cup en Finca Cortesin (Casares, Málaga) o las distintas pruebas del circuito europeo de golf, entre otros.

"Andalucía vive la edad de oro de su deporte, no sólo porque el número de eventos internacionales de trascendencia es altísimo (ya hay unos 250 cerrados para 2024), sino porque eso viene acompañado de otros indicadores que están siguiendo a esa estrategia como son la propia prosperidad que el deporte genera", apunta el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, en una entrevista a Libertad Digital.

Asimismo, Arrabal saca pecho del aumento del número de ciudadanos que practican deporte en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España con cerca de 8,7 millones de habitantes. "Hemos pasado de un 42 a un 56% en cuatro años, sin olvidar que ha habido un incremento muy considerable de licencias federativas, pasando de las cerca de 400.000 en 2019 a estar por encima de 600.000 en 2023", dice al respecto el dirigente, recordando que "el número de deportistas de alto rendimiento ha crecido un 75%" y que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 compitieron 39 deportistas de la región.

José María Arrabal y el presidente de honor de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, Javier Bermejo. | JJ Úbeda

"Son indicadores que dan sentido a toda esta estrategia alrededor de un deporte que el Gobierno de Andalucía se propuso consolidar, con su presidente (Juan Manuel Moreno Bonilla) a la cabeza. Desde luego que es un tremendo honor poder participar de ese trabajo", señala al respecto Arrabal.

El Mundial de 2030

A largo plazo, uno de los grandes eventos deportivos será el Mundial de fútbol que España organizará conjuntamente con Marruecos y Portugal en 2030. Un campeonato que por primera vez se disputará simultáneamente en tres continentes, pues además de Europa y África, también habrá tres partidos inaugurales en América, en concreto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Durante el Mundial de España’82, Andalucía ya jugó un papel muy importante al acoger varios partidos y, de nuevo, esta comunidad autónoma opta con las candidaturas de Sevilla (Estadio La Cartuja) y Málaga (La Rosaleda) a tener dos de las diez sedes españolas en el Mundial de 2030.

"No cabe duda de que un Mundial de fútbol es uno de esos pocos eventos que, con el alcance global que tiene, supone una transformación generacional; es decir, es un evento que lleva aparejado la construcción de nuevas infraestructuras como estadios, aeropuertos, carreteras, etcétera… por lo que trasciende a varias generaciones y varias décadas. En Andalucía creemos humildemente que reunimos todas las condiciones para poder ofrecer dos excelentes sedes tanto a nivel de cultura futbolística y de infraestructura deportiva como a nivel aeroportuario, hotelero, de servicios, de cultura y comunicaciones, así como de contacto con Portugal y Marruecos", apunta José María Arrabal, quien ha recordado que Andalucía, además de ser la región más poblada de España, tiene mayores dimensiones que 13 países de la Unión Europa y "debe jugar un papel importante".

Arrabal, con pasado profesional en entidades como el Real Madrid, el Málaga CF, LaLiga o la NBA, lleva casi cinco años (febrero de 2019) trabajando para los ciudadanos andaluces como secretario general para el Deporte de la Junta, lo que supone una "diferencia notable" con respecto a la empresa privada. "Trabajo para los ciudadanos andaluces, pero también para el deporte de España. Desde el sur, con nuestro acento; trabajar para nuestro país es una motivación muy hermosa y muy poderosa que te lleva en volandas", dice al respecto.

Al servicio de Andalucía... y de España

Al mismo tiempo, el dirigente percibe que España también trabaja para Andalucía: "Nosotros no tenemos ningún tipo de complejos en ese sentido y también nos nutrimos del ejemplo de deportistas de otras comunidades hermanas y nos sirve de estímulo porque, además, yo creo que la competencia bien entendida es un motor muy sano. Creo honestamente que es lo que mueve el mundo y nos encanta competir a todos los niveles en cada campeonato con otras comunidades para después poner esa mejora al servicio de nuestro país".

En este sentido, Arrabal hace hincapié en la competencia y la rivalidad "bien entendidas", poniendo el ejemplo la rivalidad del Real Madrid con el FC Barcelona y del Real Betis con el Sevilla. "Hay un elemento que siempre destaco en el mundo del deporte y es lo que cada uno debe a su adversario porque cada uno saca lo mejor del otro. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de establecer la competición más intensa en aquellos ámbitos donde proceda, entendiendo que todo ese ejercicio de mejora colectiva al final se pone al servicio del progreso de nuestro país", afirma al respecto.

"Como deportistas y buenos competidores", destaca Arrabal, gran conocedor del mundo del baloncesto y que trabajó durante años a las órdenes del exconsejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, añadiendo que "la mentalidad debe ser siempre la progresión constante y el objetivo ambicioso". "La palabra ‘fracaso’ no existe en el deporte; lo que existe es el aprendizaje, aprender a ser ambicioso y humilde, que no son cosas incompatibles (…) Andalucía lo es, creo que nuestros deportistas están en un nivel inédito hasta la fecha y creo que todavía tenemos mucho margen de mejora. El éxito deportivo no es el final del camino, sino más bien al contrario; entendemos que en el éxito deportivo está el comienzo, es el inicio de una historia de éxito y de un ejemplo para toda la sociedad para que ésta vea en esos deportistas una referencia de valores y de comportamiento".

José María Arrabal (i), con Juan Señor, José A. Camacho, Paco Buyo, Gaspar Díez y Fernando Ríos. | Europa Press

Homenaje a los protagonistas del 12-1

En la entrevista, realizada en Madrid durante un Desayuno Deportivo de Europa Press, que él mismo presentó y que sirvió para homenajear a los protagonistas del 12-1 de España a Malta en el cuadragésimo aniversario del histórico partido, José María Arrabal también recordó que aquel 21 de diciembre de 1983 era un joven de apenas ocho años.

"Recuerdo perfectamente los gritos de los vecinos conforme España iba marcando goles con esa narración maravillosa de José Ángel de la Casa, a quien aprovecho para mandar un cariñoso saludo. Y recuerdo también el día siguiente los comentarios en el colegio entre las personas que andaban por la calle. Es bonito comprobar cómo el deporte tiene un impacto tan importante en la autoestima de cualquier país y es un orgullo formar parte de ello. Desde luego que aquel acontecimiento del 12-1 fue un gran hito para España y no hay más que ver cómo se sigue recordando 40 años después", apunta Arrabal, quien ya participó activamente en la ‘I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: ayer, hoy y siempre’, celebrada los pasados días 22 y 23 de noviembre en Sevilla —en un evento organizado por la empresa G2O Publisport que contó con el patrocinio de la Junta de Andalucía, Renfe y Unicaja Banco—, donde hubo un homenaje a los héroes del 12-1 y a De la Casa.

"El Málaga volverá y volverá mejor"

Por último, el dirigente se ha referido también al Málaga CF, club para el que estuvo trabajando durante seis años divididos en dos etapas (primero como director de marketing y posteriormente como director del Área de Desarrollo y Negocio). "No tengo ninguna duda de que el Málaga volverá y volverá mejor porque hay cosas que acaban poniéndose por su propio peso acaban poniéndose en su sitio, si bien es verdad que todos los afectados debemos contribuir de una u otra manera", dice el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía.

"La cultura de un club de fútbol no se mide como una foto estática, sino que se mide como una película dinámica: estamos hablando de una institución que este año va a cumplir 120 años de historia y este episodio (de la gestión del jeque qatarí Abdullah ben Nasser Al-Thani al frente del Málaga) también tiene que servir para constituir una identidad y una memoria de qué es lo que no se debe hacer nunca y cuáles son los pilares sobre los cuales se debe construir una casa sólida. En cualquier caso, no me cabe duda de que el quinto núcleo metropolitano de este país merece mucho más y estoy convencido de que es sólo cuestión de tiempo", concluyó José María Arrabal en la entrevista a Libertad Digital.