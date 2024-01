Hasta hace apenas unos meses, pocos conocían a Ilia Topuria dentro del mundillo de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés). Ahora, recién estrenado el año 2024, mucha gente en toda España conoce a este luchador hispano-georgiano, que está a punto de cumplir los 27 años, y no sólo en lo que a los deportes de contacto se refiere.

Topuria (21 de enero de 1997, Halle, Alemania), conocido como El Matador, es ya un auténtico fenómeno de masas, uno de los grandes nombres propios del deporte español en 2023. Y ahora aspira a hacer historia en este 2024, convirtiéndose en el primer luchador español que triunfa en la Ultimate Fight Championship (UFC), la mayor empresa de MMA del mundo.

Joel Álvarez, Dani Bárez y Juan Espino son los otros luchadores españoles que pelean (o han peleado) en UFC, pero Topuria será el primer luchador de nuestro país que tendrá la oportunidad de disputar un cinturón mundial, en concreto el del peso pluma (66 kilos), en la velada UFC 298 que tendrá lugar el próximo 17 de febrero en Anaheim (California, EEUU).

Su rival será el australiano Alexander Volkanovski, de 35 años y considerado el mejor peso pluma de la historia de UFC. Volkanovski, apodado El Grande, ganó ese título en diciembre de 2019 y hasta el momento lo ha expuesto en cinco ocasiones.

Alexander Volkanovski, rival de Ilia Topuria en el UFC 298 por el título mundial del peso pluma. | Cordon Press

El aussie, con un balance de 26 victorias y sólo tres derrotas, tiene mayor experiencia que el español en la UFC, pero Topuria se presenta invicto en la velada del próximo 17 de febrero en Anaheim con un espectacular 14-0, logrando cuatro de esos 14 triunfos por KO, ocho por sumisión y dos por decisión en su carrera profesional, que comenzó en abril de 2015. Además, Volkanovski llega a este UFC 298 después de perder su última pelea, contra el ruso Islam Makhachev, en el combate estelar del UFC 294 celebrado el pasado 21 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). El peleador ruso apenas tuvo que esperar unos minutos del primer asalto para demostrar su poderío, tumbar por KO al australiano y retener así el título del peso ligero.

El "acto impulsivo" de Volkanovski

Una derrota, la de Volkanovski, que ha dado muchas alas tanto a Topuria como a sus entrenadores, los hermanos argentinos Jorge y Agustín Climent, que no dudan en ver a Ilia como claro favorito en el combate estelar del UFC 298. ¿Ganará el hispano-georgiano el 17 de febrero en Anaheim? "Posibilidades no tiene ninguna... Volkanovski", dice Jorge, con pausa dramática incluida, en una entrevista a Libertad Digital realizada en el hotel uVe Alcobendas, en vísperas de la velada WOW 11 en la que otro de sus pupilos, Salah Eddine El Verdugo Hamli, derrotó a Allef Piauí Jordelly.

Jorge Climent, entrenador de Ilia Topuria, en la entrevista a Libertad Digital. | Enrique Padilla

"Ilia tiene todas las de ganar. (Volkanovski) agarró una pelea con poca antelación (ante Makhachev) y perdió noqueado en el primer round. Eso te afecta: después de haber estado invicto, es muy complicado psicológicamente aceptar una pelea sólo dos meses después de esa derrota, por lo que no lo veo como un acto muy inteligente, sino más bien impulsivo. Y todos estos factores aumentan la posibilidad de que Ilia sea el nuevo campeón", expone Jorge Climent, a quien se ve muy suelto y cómodo ante los medios.

Jorge y Agustín llegaron a España junto a sus padres, con una mano delante y otra detrás, hace ya más de veinte años, huyendo de la crisis en Argentina. Se asentaron en Alicante, apostaron todo lo que tenían por las artes marciales y ahora la vida les ha recompensado. "Fue en la crisis de 2002... ¡una de tantas en Argentina!", recuerda Jorge en la entrevista a LD. "Llegó el corralito, quedamos muy tocados y decidimos venir a España. No teníamos dinero para viajar, pero una tía mía nos prestó 5.000 euros: 1.000 cada pasaje, así que nos quedaban otros 1.000 para pagar unas vacunas... en total, sólo nos quedaron limpios 100 euros, a hacer la mochila y a buscarnos la vida aquí en España. Por suerte salió todo bien", apunta.

No bien, sino muy bien, porque los Climent Tommasi —así son los dos apellidos de los hermanos Jorge y Agustín, aunque en Argentina se utilice sólo uno— se asentaron en Alicante, donde han acabado convirtiéndose en los reyes en lo que a los deportes de contacto se refiere. Fundaron el gimnasio Climent Dojo Club, que surgió de la nada y hace unos años recibieron con los brazos abiertos a los hermanos Topuria: primero a Ilia y luego al mayor, un Aleksandre que ya es también oficialmente peleador de la UFC.

Momento de la entrevista de Guillermo Domínguez a Jorge Climent. | Enrique Padilla

"Es una máquina, ya verán todo lo que va a dar", dice Jorge Climent sobre Aleksandre, que es un año mayor que Ilia (28 de enero de 1996) y tiene un balance de 5-1 como luchador profesional de MMA. "Este año en WOW ha hecho un peleón. Hace unos meses vino el match maker de UFC a Madrid y lo firmó. Va a pelear pronto, pero no hemos hecho que pelee el mismo día que Ilia para poder preparar primero a uno y luego al otro por separado", asegura el preparador argentino.

Leo Climent, el último prospecto

Ilia y Aleksandre Topuria son las caras más visibles del "ejército de asesinos" que Agustín y Jorge forman en el Climent Dojo Club donde, además de los dos hispano-georgianos y el citado Salah Eddine Hamli, también empieza a despuntar un miembro de la saga Climent. Se trata del joven Leo Climent, su sobrino de sólo 17 años, que ya "ha peleado en casi todas las modalidades de deportes de combate, como el kickboxing, boxeo, MMA, grappling… Con 17 años eso es muy difícil en España. El año pasado peleó en IMMAF (la federación internacional de MMA) y ya tiene cuatro peleas en artes marciales mixtas, que para su edad es muy inusual", asegura Jorge sobre el hijo de su hermano Agustín.

Un momento "muy dulce" el que están viviendo los Climent, más ahora que tienen a dos hermanos como los Topuria que les han permitido entrar de lleno en la UFC, la mejor empresa del mundo de MMA, y varios prospectos de la talla de Salah Edine Hamli y Leo Climent. "Estamos comodísimos, viviendo el momentazo y surfeando la ola: ¿qué más podemos pedir?", dice Jorge a este periódico.

"Para conseguir lo que conseguimos", añade, "nuestro secreto es hacer que los peleadores se sientan cómodos, que vean que somos su familia, dispuestos a aprender ellos y también nosotros de todos los que vienen. Esto no es una dictadura, sino una democracia donde todos tiramos del carro, sin que nadie vaya poniendo piedras".

"En las MMA también hay que ser inteligente"

Jorge Climent también rompe una lanza en favor de las MMA en particular y los deportes de contacto en general, ante el recelo que despiertan en ciertos sectores de la sociedad española. "Es cierto que quizá antes, en la vieja escuela, sí que fueran un poco más macarrillas y tuvieran esa actitud conflictiva de las personas que los practicaban, pero ahora no es así. Antes no necesitabas ser inteligente y estratégico, sino simplemente fuerte y agresivo, pero el tiempo ha ido demostrando que es un deporte en auge, en el que tienes que ir utilizando tu intelecto para desarrollarlo", dice.

Para ello pone como ejemplo a los propios hermanos Topuria: "Escuchas hablar a Ilia y a Alex y no te despiertan ese recelo. Estamos ganando muchos fans por la imagen que estamos dando: cada vez hay más gente bien, por decirlo de alguna manera, que ve que esto es un deporte donde el único objetivo que buscamos es hacer lo que nos gusta y divertirnos".

Alianza con Antonio Ricobaldi

Además de tener a varios diamantes en bruto como pupilos, los hermanos Climent acaban de contratar como representante y mánager a Antonio Ricobaldi, delegado en España de la World Kickboxing & Karate Association (WKA) —la federación de deportes de contacto más antigua del mundo— y director ejecutivo (CEO) de la promotora de deportes de contacto Unlimited Global Challengers (UGC), por cuyas manos ya han pasado la familia de Diego Armando Maradona, el exboxeador Poli Díaz y los luchadores David Lahm, Juan Martos y Sergio Cabezas —estos dos últimos campeones mundiales—, entre otros.

Antonio Ricobaldi, con Jorge Climent en el hotel uVe Alcobendas. | Enrique Padilla

"¿Qué nos puede aportar Ricobaldi? Estamos muy contentos de haber empezado a trabajar con él, esperemos que esta alianza le dé un empuje al club y a las MMA. Antonio ya ha demostrado en este mundo y entre todos los peleadores que puede darnos prensa y hacernos crecer como la familia que somos", destaca.

Desde luego que las MMA van ganando cada vez más adeptos y los Topuria (especialmente Ilia) están terminando de echar la puerta abajo. "El número de aficionados ha crecido sin lugar a dudas con la entrada de Ilia en la UFC", reflexiona un Jorge Climent entre cuyos sueños está que las artes marciales mixtas desembarquen en el Santiago Bernabéu. Ilia, confeso seguidor merengue, sueña con pelear algún día en la UFC en el estadio madridista, y Jorge no duda en recoger el guante. "Imagínate que fuera en el Bernabéu, la cantidad de fanáticos que vendrían a ver un evento de este deporte que es tan bonito y tan extremo. Creo que sí, que las MMA van a acabar siendo más pronto que tarde un deporte de masas", finalizó Jorge Climent en la entrevista a Libertad Digital.