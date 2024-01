Escándalo de 'género fluido' en Cataluña: gana una carrera porque en la montaña se siente mujer

El colmo de la desfachatez y del uso del "género fluido" para beneficiarse de ventajas biológicas en competiciones deportivas. Un hombre catalán que está federado como tal bajo el nombre Quim D ganó la pasada navidad una carrera femenina de montaña bajo el nombre de Quima D. Según su versión, en la montaña se siente mujer.

Los hechos tuvieron lugar en la carrera Na’dalt en San Pere de Torelló (Barcelona), celebrada el pasado 26 de diciembre y donde se produjeron protestas y manifestaciones por la clara injusticia deportiva.

En una entrevista este miércoles en Espejo Público, Quim reconoce que aprovechó la oportunidad cuando vio que sólo podía inscribirse como mujer: "En el momento de inscribirme la opción de apuntarme como mujer, lo cual inicialmente para mí no fue un problema porque siendo una persona de identidad de genero fluido, en la mayoría de ocasiones siento mi identidad femenina, y con esta medida, inicialmente me alentaron a inscribirme en mi sexo sentido".

La Trans que ganó como mujer una carrera en Cataluña "En mi día a día me siento hombre, en la montaña mujer". ¿En qué momento hemos normalizado esto? pic.twitter.com/cGM9N1WYkx — David Santos (@davidsantosvlog) January 31, 2024

"En el momento en el que yo corro con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero", añadió poco después ante la atónita expresión de los integrantes del programa.

Quim/a argumentó que si le dan la oportunidad, no iba a desaprovecharla: "Se creó el escenario perfecto para presentarme como mujer en esta carrera porque es competitiva pero no federada, no es profesional ni hay una marca olímpica. Tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición".

"He tenido siempre la sensación femenina, que en cierta manera me perturbaba. (...) Con mis niños, con mi familia, yo me siento hombre, pero sí es cierto que en mis momentos de montaña yo me siento mujer", sentenció.

Sobre las quejas, Quim echó la culpa a los medios de comunicación: "Entiendo perfectamente que la gente proteste después de esta manipulación de información. Yo lo veo y entiendo que quepa esa posibilidad (de polémica), pero lo que no entiendo es cómo nadie se ha podido plantear la duda de si me ofendía".