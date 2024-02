El gran romance de la NFL se llevó este domingo el premio gordo en Las Vegas. Los Kansas City Chiefs vencieron por 25-22 a los San Francisco 49ers en la prórroga y el jugador Travis Kelce y la cantante Taylor Swift, que forman la pareja del momento en Estados Unidos, celebraron la Super Bowl como cabía esperar, con un apasionado beso.

Es el tercer anillo en cinco años para unos Chiefs que se proclamaron campeones de la Super Bowl por segundo año consecutivo al vencer en el tiempo extra a unos 49ers que se quedan con la miel en los labios. Esta épica victoria coloca a Patrick Mahomes en el olimpo, pero también pone en el primer plano a Taylor Swift y Kelce, cuya historia de amor ha protagonizado incontables titulares esta temporada en la NFL tras pasear su romance por los estadios de la liga.

Solo hay algo más bonito que ganar la Super Bowl... ¡y es ganar la Super Bowl celebrándolo con la persona que amas! ❤️ Travis Kelce y Taylor Swift. ¡El momentazo que va a paralizar Estados Unidos!#SBLVIII 🏈 pic.twitter.com/ZXCufB1hbv — DAZN España (@DAZN_ES) February 12, 2024

Travis Kelce ha dicho que ya ha escuchado el próximo álbum de Swift y su reacción ha sido la esperada por los fans de la cantante, afirmando que es "increíble".

"He escuchado una parte (del álbum), sí, es increíble", dijo. "No puedo esperar a que ella haga temblar el mundo cuando finalmente salga a la luz", ha dicho la estrella de la NFL, que acto seguido ha matizado que no puede decir nada más y que dejará que sea ella quien se encargue del asunto.

Recientemente, Kelce también habló sobre la hazaña de la artista en los premios Grammy, donde hizo historia al conseguir su cuarto galardón a mejor álbum del año. "Está reescribiendo los libros de historia", afirmó el deportista, que añadió: "Le dije que ahora yo tendría que cumplir con mi parte del trato y volver a casa con el trofeo también".