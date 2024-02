Las redes sociales atacan a Usher por su actuación en la Super Bowl: "Una bazofia"

El Allegiant Stadium de Las Vegas acogió este domingo la LVIII Super Bowl que enfrentaba a los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs. Nadie quiso perderse este evento marcado en rojo el calendario. De todas las caras famosas desfilaron por el estadio destacó sin duda la presencia de Taylor Swift.

Sin embargo, no fue ella la que brindó el show del descanso, sino que el encargado de entretener a los presentes fue Usher. El cantante, autor de temas como DJ Got Us Fallin’ In Love o OMG, salió al escenario junto a Alicia Keys. Pero las redes sociales fueron especialmente críticas con Usher y su puesta en escena, llegando a calificarla de "bazofia".

#Usher fue una bazofia, fue la bazofia más grande entre todas las bazofias… #SuperBowl2024 pic.twitter.com/bWKf4qM5qQ — Mr. Chispa ™ (@homero_magio) February 12, 2024

Están más entretenidas las tomas que le han hecho a Taylor Swift que el show de Usher.#SuperBowl2024 pic.twitter.com/J5Eq0RSmno — Alan Zorrilla (@alanzorrilla) February 12, 2024

Otra de las decepciones que se llevó el público fue la no presencia de Justin Bieber. Muchos de los fans del cantante esperaban que apareciera por sorpresa y entonara, junto a Usher, su famoso tema Somebody To Love.