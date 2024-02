Oscar Herencia: "La 15K MetLife es de las pocas carreras que se conocen por el patrocinador"

El vicepresidente para el Sur de Europa y director general de MetLife en Iberia, Oscar Herencia, ejecutivo de la compañía desde hace casi 30 años, runner y atlético "hasta el hueso", se declara orgulloso de que la 15K MetLife Madrid Activa, cuya próxima edición se disputará el 17 de marzo en Madrid, sea de las "pocas carreras que se conocen por el nombre del patrocinador, y eso es fantástico".

La aplicación del reloj deportivo del directivo de MetLife marca más de 17.000 kilómetros corridos desde el 1 de septiembre de 2014. Empezó a calzarse unas zapatillas con asiduidad con 42 años, cuando trabajaba en Portugal. "Cuando estábamos encerrados por la pandemia me hice un circuito en el jardín de casa de 100 metros y le daba 100 vueltas todos los días. Hice 435 kilómetros, y ese año, 2.800, lo que suena un poco a que vaya al psiquiatra", bromeó en una entrevista al gabinete de prensa de la carrera.

Herencia rememora cómo se originó el patrocinio de la MetLife, que en este 2024 cumple su novena edición. "Un día vinieron Gerardo González, buen amigo, y un tal Abel Antón, la persona por la que me aficioné al atletismo al verle ganar en el Mundial de Sevilla. Detrás tenían un proyecto maravilloso y vinculado a la investigación del TDAH, y nos decidimos a apostar por eso. Y lo que sí teníamos claro en aquel momento es que lo hacíamos con vocación de continuidad, que no podíamos invertir un año para desaparecer", evocó. Una carrera -añadió- que "sin perder su carácter, ha ido creciendo cada edición gracias también a la incorporación de Sport Life Ibérica a su organización".

El director general de MetLife en Iberia se declara "muy comprometido" con la carrera y con la investigación que promueve del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), que afecta a uno de cada cinco jóvenes. "A medida que se va acercando la fecha me va entrando una subida de adrenalina tremenda y la llegada a meta es de los momentos de mayor satisfacción en el año", desveló.

‘Pintar’ Madrid de azul

En la primera edición de la única 15K en la capital de España los organizadores se propusieron "pintar Madrid de azul". "Ahora ya no lo pintamos de azul porque vamos cambiando el color de la camiseta para que puedan coleccionarla los runners y porque nuestro logo ha cambiado un poco, pero sigo queriendo hacer correr la M de MetLife por todo Madrid", dijo.

Celebra que en estos nueve años esta carrera singular, ganada por Libertad Digital en 2016 en la categoría de medios de comunicación —el equipo de esta casa estaba compuesto por Jesús María Alonso, David Fernández, Elena Moral y Daniel Ortín, que se impusieron por delante del diario ABC y Europa Press—, se ha ido "consolidando como marca". "Creo que hemos ayudado muchísimo con las becas para luchar contra el TDAH, que es lo más importante. Para este año ya vamos camino de los 5.000 inscritos, y crearemos una categoría para los corredores de más de 70 años porque un corredor nos lo pidió", justificó.

Herencia argumentó que los valores de MetLife como la colaboración y el sobreponerse a los obstáculos están vinculados al deporte. "La carrera, además de ser sostenible, es absolutamente integradora porque no hay diferencia en la masculina y femenina. Se va a notar en la camiseta de este año, con la que vamos a intentar sorprender. Y lo más importante: el compromiso que tenemos con la sociedad como compañía", apuntó.

Con el "mejor embajador posible" Abel Antón, director deportivo, la 15K MetLife descarta ser nocturna, pero confía en 2025 regresar a su recorrido original atravesando hitos emblemáticos como la Puerta del Sol, calle Mayor y el Palacio Real. "Que un tercio de los participantes tenga más de 45 años es muy importante porque intentamos promover la vida saludable. Para mí es mejor correr 10 kilómetros que tomarse un Lexatin. Es la mejor manera de limpiar la cabeza y de quitarte el estrés", señaló.

Acerca de los retos del futuro a medio plazo para MetLife como la Sostenibilidad y la Inteligencia Artificial (IA), Herencia recordó que la empresa ha invertido más de 38 millones de dólares desde 2020 en políticas verdes, plantado 800.000 árboles (25.000 el año pasado) y prevé reunir hasta 800.000 voluntarios hasta 2030 para llevar a cabo acciones como la de 2025 en la cuenca del Jarama de recogida de residuos.

"Y promovemos una igualdad absoluta. La mitad de mi Comité de Dirección son mujeres. Y tenemos que tratar la Inteligencia Artificial con la seguridad absoluta de que no violamos ningún límite. Hemos instalado chatbots para hacer la vida de nuestros clientes más fácil, eso sí disponen de un call center 24 horas. Invertimos muchísimo en la experiencia de cliente para que se sientan especiales. La interacción personal no puede ser sustituida nunca por una con una máquina. La gente necesita que alguien le aconseje porque está comprando un seguro de vida o accidentes, no unos zapatos", esgrimió.

Mientras tanto, el vicepresidente de la aseguradora en España, Portugal, Chipre e Italia seguirá calzándose unas zapatillas en la MetLife hasta que el cuerpo aguante. "Yo intentaré seguir corriéndola otros 9 o 10 años más, aunque tenga ya que llegar con el furgón de cola. ¿Mi objetivo en 2024? Una hora y 15 estaría bien. La he hecho en menos, pero las piernas ya no dan para tanto", admitió el directivo en la sala de reuniones de la sede en Madrid, donde apura un café en su taza con la leyenda 'Hoy será un día genial'.