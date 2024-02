Topuria lanza un mensaje a Pedro Sánchez: "Le voy a pedir el DNI español"

Ilia Topuria sigue siendo actualidad tras ser campeón del mundo de la UFC y tras pasar por varios medios y ser recibido por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, el hispanogeorgiano visitó anoche el plató de El Hormiguero de Pablo Motos.

Una de las primeras cosas que dijo Topuria fue dar las gracias a España por acogerle: "Gracias por acoger a mi familia, gracias por darnos un hogar, gracias por apoyarme en mi carrera deportiva y gracias por dejarme formar parte de vosotros".

Además, Ilia le va a pedir a Pedro Sánchez el DNI español: "Mi sueño es conseguir el DNI español. Le pienso pedir personalmente el DNI español. A ver si me puede ayudar a cumplir el sueño. La verdad es que me haría muchísima ilusión". Hay que recordar que este martes, el presidente del Gobierno recibirá en La Moncloa a Topuria.

Ilia también comentó que le queda mucha cuerda para rato en el deporte. Esto solo acaba de empezar: "Mientras la pasión por el deporte siga dentro de mí, estaré ahí. El universo me dará el mensaje de cuándo me tengo que ir, pero, de momento, me siento sano, preparado y listo para seguir escribiendo mi historia".

Eso sí, en su camino no está pelear con su hermano, que va camino de repetir los pasos de su hermano Aleksandre: "¿Quieres que mi madre nos pegue a los dos? Mi madre nos pegaría a los dos si hacemos eso y no queremos problemas con nuestra madre".