Ale Galán explica por qué se separa de Lebrón: "Se lo estuve pidiendo desde hace tiempo..."

Alejandro Galán y Juan Lebrón jugarán juntos el P1 de Acapulco que tendrá lugar del 18 al 24 de marzo. Y tras este torneo, la pareja que ha sido número 1 durante algo más de tres años, pondrán fin a su relación deportiva. El titular que puede explicar lo qué ha pasado sería el siguiente: "El año pasado no fue el que quisimos y eso lo hemos arrastrado este año". Como ya explicamos en Libertad Digital, a final del año pasado Ale Galán tomó la decisión de dejar a Juan Lebrón y afrontar un nuevo proyecto con Chingotto. Finalmente se dieron una nueva oportunidad tras una conversación en la que Juan le prometió mejorar su actitud en pista. El madrileño, quien ha sido el encargado de tomar esta decisión, explicó qué sucedió tras su eliminación en Doha con ese episodio tan "desagradable" con Mike Yanguas y Javi Garrido.

🗣️ @alegalan96, en @partidazocope, sobre su separación con Juan Lebrón 🙏🏻 "Me pidió disculpas nada más terminar el partido" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/p7uEuReiXu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 11, 2024

"En cuanto salgo de la pista, tengo malas sensaciones por lo ocurrido. Fue desagradable para todos. No fue un día fácil. Me fui triste y rápido porque cogí el primer vuelo que había. Él se disculpó ya en el aeropuerto. Lo agradecí, pero tampoco tuvimos una conversación larga pese a que volvíamos en el mismo avión. Cada uno iba en su asiento, durmiendo y no nos vimos hasta el día siguiente en el entrenamiento. En ese entrenamiento no me sentí cómodo porque tenía un sentimiento que cada vez era más recurrente, que era el de necesitar nuevos retos. Después de ese entrenamiento, lo hablo con mi entorno más cercano y tenía ya la decisión tomada. Lebrón quiso tener esa conversación que no tuvo conmigo, para disculparse porque no habíamos hablado nada sobre que peligrara la pareja. Me puso un mensaje para hablar y le dije que genial. Cuando nos vimos, le dije que no quería continuar para que él también tuviera tiempo para buscar un compañero y la mejor opción", explicó en la Cadena Cope.

🗣️ @alegalan96, en @partidazocope, sobre la reacción de Juan Lebrón tras la rotura como pareja 😓 "Le pilló por sorpresa. A ninguno de los dos nos gusta estar en esta situación" 😬 "Tuvimos un entrenamiento frío" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ot9MTHfZ7o — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 11, 2024

La decisión "le pilló por sorpresa. Acababa de empezar la temporada, pero lo tenía muy claro. Lo mejor era no continuar. Esto (la charla) pasó el jueves por la tarde. El viernes tuvimos un entrenamiento, frio la verdad y tras el entrenamiento tuvimos una charla los dos solos. Nos dijimos lo que pensábamos los dos, con el deseo de terminar bien los dos. Somos jóvenes, hemos ido mejorando, pero sentía que tenía que acabar el proyecto y queríamos quedarnos con todo lo bueno, con todo lo que hemos hecho y que será recordado en el pádel seguramente. No ha habido tanta gente que haya sido número 1 durante tres años. Y la familia que hemos creado. Yo a su familia le tengo mucho cariño y él a la mía. Hemos compartido mucho desde la época de menores", afirmó.

Preguntado por el tiempo que lleva barruntando la idea de buscar un nuevo reto, Galán aseguró que "esto es como una pareja sentimental. Cada día te tienes que levantar eligiendo a ese compañero. El año pasado no fue bueno en lo deportivo y tuvimos una charla para ver qué necesitábamos para que continuara el proyecto de la mejor manera. No fue una charla agradable para nadie y no quería que se volviera a dar. Juan es una persona excepcional, pero es temperamental, con las revoluciones muy altas. Como en Doha nunca había tenido un episodio así. Se equivocó, pidió disculpas y así lo hizo conmigo. Sabe las consecuencias que ha podido tener eso, pero tampoco quiero que quede Juan así porque es la primera vez que hace algo así. No es una decisión deportiva. Me voy a llevar lo que hemos hecho durante tres años", concluye.

Incidiendo en el episodio de Doha, las disculpas de Lebrón en una entrevista en Marca y el carácter, en ocasiones, incontrolable de Juan, Galán aseguró que "está arrepentido. Esa la palabra. Es un partido que estaba siendo tenso. En ese momento traté de estar 100% enfocado en competir. Se lo dije, que estuviéramos solo en el pádel. Nosotros hacíamos desde hace tiempo desayunos donde planteábamos las dificultades que pudiera tener el torneo y Juan hizo un trabajo y una mejora en esa parte porque se lo he estado pidiendo mucho tiempo. Estaba en esa progresión. Es lo que mejor le va a venir a él porque como jugador es incomparable.

🗣️ @alegalan96, en @partidazocope, sobre su próximo enfrentamiento ante Juan Lebrón 😅 "Terminaremos el partido con un abrazo, pero entre punto y punto iremos a matarnos" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VkiKDfhOXZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 12, 2024

Tras Acapulco, Alejandro Galán jugará junto a Chingotto con quien ya ha entrenado: "tuve sensaciones muy buenas. Estaba hasta nervioso. Fue la primera persona a la que llamé. Me sentí raro, acostumbrado siempre teniendo a Juan al lado. Creo que vamos a encajar muy bien". Y preguntado por el futuro, Ale dijo que podría volver a jugar con Lebrón: "he hablado con el seleccionador nacional y le he dicho que juego con Juan si es lo que mejor te viene. Por el equipo, yo juego con quien sea. Quien sabe lo que depara el futuro". Y claro, también sabe cómo sacar de quicio a Juan Lebrón. Ahora le tendrá en el otro lado de la red. "Sé cómo calmarle", dice entre risas. "Son muchos años. Jugaré mis cartas, pero el pádel no se merece situaciones desagradables. Somos compañeros y estoy seguro que no va a haber ningún encontronazo con Juan".