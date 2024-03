Con la mochila pesada producto del descalabro del Europeo de enero pero con ganas de remontar el vuelo. Con la responsabilidad de estar en una cita tan importante como son los Juegos Olímpicos. Así llega la selección española de balonmano a este Preolímpico trampa. Con la obligación de responder pero sabiendo que, aún disputándose en Granollers, en casa, no será tarea fácil estar en la cita de París.

Una liguilla de cuatro equipos y tres jornadas apasionantes separan al grupo de Jordi Ribera del objetivo. Los dos primeros irán a los Juegos. Bahrein (este jueves, 18.30 h), Eslovenia (viernes, 21.00 h) y Brasil (domingo, 17.45 h) serán los rivales. España es mejor selección que todas ellas pero la confianza es algo que no conoce Ribera. "Estamos seguros que todos los equipos nos pondrán en dificultades. Hay que estar alerta".

Ha confeccionado el seleccionador un equipo en el que vuelven varios veteranos. Se mantiene Viran Morros del Europeo aunque el ex jugador del Barcelona llegó por le lesión fatídica de Kauldi Odriozola. Vuelven Rodrigo Corrales a la portería y Gedeón Guardiola, ausente en el Europeo y en el Mundial de Polonia del año pasado. El de Petrer, que ha recalado en las filas del modesto Viveros Herol Nava en Liga Asobal, está ilusionado con su vuelta a la selección. "Nunca diré no a la selección mientras siga jugando. No hay nada más bonito que representar a tu país". Al combinado nacional también se apuntan Antonio García y Ferrán Solé, ambos ausentes en enero. Se cae el portero Sergey Hernández pero se mantienen Dani Fernández, Adriá Figueras, Aleix Gomez, Angel Fernández y Joan Cañellas.

Con todo esto hay que olvidar lo más pronto posible el batacazo del pasado campeonato de Europa. España perdió ante Croacia, ganó a Rumania y empató ante Austria lo que supuso un prematuro adiós al torneo cuando las quinielas colocaban a los nuestros en la lucha por la medalla. Aquello fue un golpe duro que el seleccionador Jordi Ribera quiere convertir "en un punto y aparte. Aquello fue un shock tremendo pero ahora estamos ante otro objetivo".

Consiguió la Federación hacerse con uno de los torneos, algo que no es cuestión baladí. Jugar en casa es hacerse fuerte y eso a España le gusta. Más cuando, incluso, un tropiezo te puede valer porque dos de las cuatro participantes estarán en París. Para afrontar estos tres partidos las localidades han sido vendidas en su totalidad. El ambiente será muy fuerte a favor nuestro en el Palau d’ Esports de Granollers.

Ya están en la cita olímpica Francia (anfitriona), Dinamarca (campeona del Mundo), Suecia (bronce en el pasado Europeo), Argentina (campeón americano), Egipto (campeón africano) y Japón (campeón asiático) así que seis plazas quedan por otorgar. Dos saldrán de este Preolímpico que juega la selección y las otras cuatro de dos torneos también apasionantes. En la ciudad alemana de Hannover se citan Alemania, Croacia, Argelia y Austria y en la localidad húngara de Tatabanya, los magiares tendrán como rivales a Noruega, Portugal y Túnez.

Tras el bronce conseguido por los nuestros en 2021, en Tokyo, España quiere volver a subir al podio. Es un momento importante para el balonmano español acostumbrado a alegrías en Mundiales y Europeos pero con la debacle del pasado campeonato como recuerdo. Hay que olvidarlo lo antes posible y centrarse ya. Volver a ver la luz tras lo negro que se había vuelto el panorama. No podemos permitirnos fallar.