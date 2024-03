Los deportes de contacto están de moda después de la victoria de Ilia Topuria frente a Alexander Volkanovski para convertirse en el primer peleador español que conquista el título de campeón de artes marciales mixtas (MMA) dentro de la prestigiosa compañía UFC (siglas de Ultimate Fight Championship).

Sólo dos semanas después de aquel sonado triunfo, el madrileño Antonio Orden protagonizó otro hito para el deporte español al retener el cinturón mundial de muay thai, dentro del Consejo Mundial de Boxeo (la misma WBC donde han triunfado púgiles como Floyd Mayweather, Saúl Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, Mike Tyson o el mismísimo Muhammad Ali, por citar sólo algunos) y en un peso tan complicado como es el pluma (57 kilos), merced a su triunfo contra el chipriota Nicolas Christou y ante cerca de 4.000 espectadores que abarrotaron el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas (Madrid).

Unas semanas después, Orden ha mostrado sus impresiones de aquella pelea en una entrevista realizada junto a su mánager, Antonio Ricobaldi —quien a su vez es presidente en España de la World Karate & Kickboxing Association (la federación de deportes de contacto más antigua del mundo) y CEO de la promotora Unlimited Global Challengers (UGC)—, en una conocida tienda de moda como es Púgil Store, junto a la Milla de Oro en Madrid.

Antonio Orden repasa su carrera y sus inicios en el muay thai, destacando quiénes son sus referentes. No se muerde la lengua a la hora de hablar de los deportes de contacto como referente de valores y dice estar preparado para pelear "contra quien sea y en la modalidad que sea", incluyendo al mismísimo Ilia Topuria.

Un luchador madrileño que "no es un buen cliente" para sus rivales y que "no tiene techo", en palabras de su mánager, Antonio Ricobaldi. "Nos va a traer a España el One Championship", dice en referencia a la que está considerada como la mejor liga de deportes de contacto del mundo, añadiendo que es un luchador "muy técnico y muy inteligente" tanto dentro como fuera del ring.