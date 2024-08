No se permiten los saltos hacia atrás en el patinaje artístico: Aunque son geniales, las volteretas hacia atrás no están permitidas en el patinaje artístico debido al aterrizaje de dos pies que lo descarta como "salto". Sin embargo, eso no impidió que la competidora de 1998, Surya Bonaly, realizara uno para los aficionados.