Guo Jincheng, el torpedo humano chino que revoluciona los Juegos Paralímpicos

Este nadador se llama GUO Jincheng 🇨🇳 y lleva media docena de medallas en los Juegos Paralímpicos de París. A mí me está pareciendo lo más espectacular de los Juegos. No entiendo cómo no es portada en todo el mundo. ¡Ah sí! "Que es paralímpico y no vende" ¡Venga ya! pic.twitter.com/fCJmFAwXYb