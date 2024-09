Iván Romeo, el nuevo 'chico maravilla' del ciclismo español

Hay que apuntar su nombre porque promete grandes cosas para el ciclismo español. Iván Romeo tiene 21 años, es de Valladolid y corre en el equipo Movistar Team. Este lunes se proclamaba campeón del mundo de contrarreloj sub-23 en el Mundial de la modalidad, que se está disputando en Zúrich (Suiza).

Romeo completó de manera espectacular el recorrido de 29,9 kilómetros entre Gossau y Zúrich, parando el crono en un tiempo de 36 minutos, 42 segundos y 70 centésimas, y superando en 32 segundos al sueco Jakob Soderqvist y en 41 al suizo Jan Christen, que también subieron al podio.

En la llegada, el pucelano consiguió batir el registro de referencia hasta el momento, el de Christen (37:23.38), que previamente había desplazado en lo más alto de la tabla de tiempos al mexicano Isaac del Toro (38:06.53). Ninguno de los favoritos logró desplazar al español, que fue el único capaz de bajar de los 37 minutos para colgarse merecidamente la medalla de oro.

El vallisoletano conquistaba así el primer oro para España en la modalidad de contrarreloj y en la categoría sub-23, rompiendo un maleficio que ha durado 25 años, desde que el cántabro Iván Gutiérrez lo consiguiera en aquellos recordados Mundiales de Verona de 1999, en una cita en la que también brillaron otros ilustres del ciclismo mundial como el también español Óscar Freire, el alemán Jan Ullrich y el británico Chris Boardman.

"He estado soñando con esto los últimos dos meses, ha sido uno de los objetivos de la temporada. Siempre es muy difícil, hay veces que no se te da. Hoy sabía que el recorrido era muy bueno para mí, he venido aquí diez días antes con mi padre, viéndolo todo, aprendiéndonos todas las curvas de memoria. Es una locura", reconoció Romeo tras la prueba en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

En este sentido, reconoció que las sensaciones durante los últimos días eran "buenísimas". "Desde que vine aquí me encontré muy bien y se lo decía todo el día a mi familia, a mis amigos. Hemos conseguido llegar en un buen momento, quiero dar las gracias a mi entrenador Alexis, que para aguantarme tiene que tener mucha paciencia", indicó.

"Sabía que los últimos 12 kilómetros eran súper importantes, que tenía que guardar un puntito para ahí. Iba viendo que los tiempos eran buenos, ya sabía que tenía una bala más y los últimos 10 kilómetros han sido de agachar la cabeza, concentrarme, saber que eran los 10 kilómetros más importantes de mi vida. Por suerte, la fuerza ha acompañado también", añadió Iván Romeo, que se presenta como un soplo de aire fresco para el futuro del ciclismo español, en una época un tanto difícil, alejada del esplendor de antaño, más allá de los nombres de Mikel Landa (Soudal Quick-Step, 34 años), Enric Mas (Movistar Team, 29), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers, 23) y Juan Ayuso (UAE Team Emirates, 22).