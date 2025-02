Duelo en la OK Liga, la primera división del hockey patines en España, entre el Barcelona y el Liceo. Es el Clásico de este deporte en España. 3-1a favor de los azulgranas. Pero el momento de más tensión se vivió con uno de los jugadores del Liceo, Dava Torres. El jugador gallego de hockey puso en su sitio a TV3 por faltarle el respeto.

Este fue el momento:

"Estaba aquí, te dije que iba a hacer la entrevista y me dijiste que no, porque estaba Pablo Álvarez (Barcelona). ¿Esports3 es la de todos? ¿Es la de la liga, no? ¿No es la del Barça, es la de todos? Pues tratamos a todos igual. Si yo estoy aquí de primero, me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez, no soy menos que Pablo Álvarez. Vino Pablo y me dijiste que esperara, eso es feo", sentenció Dava.

Dava Torres le recrimina al periodista su actitud y le deja bien claro que él no es menos que ningún jugador del Barcelona. El periodista le pide perdón y le intenta explicar cómo actúa ellos en este tipo de partidos y entrevistas. Aún así, Torres pide ser respetado.