El alpinista Carlos Soria sube al Aconcagua a los 86 años y se prepara para escalar el Manaslu: "Me hace sentir vivo"

Carlos Soria comenzó su pasión por el alpinismo a los 14 años, cuando realizó su primera incursión a La Pedriza. Ahora tiene 86 años y su pasión por la montaña está más presente que nunca, demostrando que la edad es solo un número. Acaba de escalar el Aconcagua, la montaña más alta de América del Sur.

El alpinista ya ha alcanzado 12 de los 14 picos en todo el mundo que superan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Estas cumbres son las más complejas y peligrosas de escalar. El Nanga Parbat, en Paquistán, fue el primer ochomil que alcanzó, a la edad de 51 años.

Sin embargo, el alpinista sigue queriendo superarse a sí mismo y lograr nuevos retos, como volver a alcanzar el Manaslu, en Nepal, ochomil que conquistó en 2010, con 71 años. Tiene previsto viajar en otoño, cuando se recupere de su última expedición en Argentina. La montaña K2 o el Everest son algunos grandes hitos de su carrera, mientras que esta última la escaló con 62 años, convirtiéndose en una de las personas más longevas en alcanzar el pico.

"Busco hacer lo que me gusta mientras pueda"

El montañista Carlos Soria ha estado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, para hablar sobre su gran pasión. "Ahora estoy hecho polvo, llevo varios días con una gripe", ha confesado el alpinista. Sin embargo, nada le para, y es que en otoño subirá al Manaslu, ya que para primavera no habían conseguido "patrocinadores".

Soria ha confesado que, más allá de su edad, su mayor impulso es el deseo de "hacer cosas" y de sentirse "vivo". "Busco hacer lo que me gusta mientras pueda. Casi siempre se puede si se quiere", ha asegurado el alpinista.

El fundamental apoyo de su familia

La pasión de Soria comenzó cuando era un niño, "a los 14 años sentí que era lo mío", ha confesado en esRadio. "Vivía en un momento muy miserable, nací en el 39,con la posguerra y el hambre, en una casa sin agua". Por ello, el alpinista necesitaba huir y se marchó a su primera incursión en La Pedriza, en la Sierra de Guadarrama.

A pesar de la locura que a muchos les parecerá seguir escalando montañas tan altas a los 86 años, el montañista siempre se ha apoyado en su familia que, según ha confirmado, "siempre he compaginado el trabajo, la familia y la montaña". De hecho, desde que sus hijas eran pequeñas le han acompañado a muchas de sus excursiones. "Me siguen apoyando con el mismo entusiasmo de siempre, siguen confiando en mí", ha asegurado el alpinista.

Asimismo, el alpinista ha confesado que estas expediciones son "lo mejor de su vida" desde que hace 20 años se jubiló. "Disfruto de entrenar, correr, estar cerca de la naturaleza y las montañas", ha expresado en esRadio.

Por otro lado, al montañista no le interesa lograr ahora mismo el récord de escalar los 14 picos más altos: "Quiero volver al Manaslu para celebrar el 50 aniversario de la primera vez que españoles consiguieron en una expedición ir", ha asegurado Soria.

El accidente en Dhaulagiri

Uno de los momentos más difíciles en la carrera de Carlos Soria fue el accidente que sufrió en el año 2023 cuando escalaba el Dhaulagiri a 7.700 metros de altura –un macizo montañoso de la cordillera del Himalaya–.

"El accidente para mí fue una pena porque siempre había presumido de que nunca me habían tenido que sacar de una montaña", ha confesado el alpinista. Sin embargo, no fue una equivocación de Soria, ya que según ha relatado en esRadio, un sherpa –un miembro de un grupo étnico originario de la región del Himalaya– se cayó, arrastrando al alpinista y a su compañero. Como resultado, ambos alpinistas se precipitaron varios metros de altura y tuvieron que ser trasladados en helicóptero. "Me rompí la tibia y el peroné, aunque ya he superado las operaciones y aquí sigo", ha expresado el alpinista.