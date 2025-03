Saltó la sorpresa. Juan Lebrón y Franco Stupaczuk se han saltado el boicot de los jugadores de pádel y disputarán el P2 Premier Padel de Cancún. Ninguna pareja, de las 50 mejores del mundo, se había apuntado al torneo y tampoco haber disputado el P2 Premier Padel de Gijón que se ha disputado esta pasada semana. Se mantenían fuertes y unidos, hasta ayer. Sigue el boicot, pero la tercera mejor pareja del mundo se lo ha saltado. ¿Son unos esquiroles? Esa es la pregunta que sobrevuela en el mundo del pádel. Hasta esa decisión, la mejor pareja apuntada la formaban Gustavo Nunes (114 del mundo) y Miguel Ángel Solbes (79 del mundo).

Habrá que ver, con el paso del tiempo, qué consecuencias hay en la PPA y el resto de jugadores, que se han mantenido firmes y no disputaran dos pruebas del circuito. Premier Padel, desde la primera cita en Arabia Saudí, ha mandado varias cartas a los jugadores proponiéndoles reuniones para acabar con el boicot, sentarse en una mesa e intentar atender las demandas de los jugadores. La decisión de Juan Lebrón y Franco Stupaczuk puede haber alterado los planes de todos. ¿Dejarán de jugar el resto y ganarán los torneos la pareja hispano argentina como debería pasar?

Ante la negativa y enfado de sus compañeros, Franco Stupaczuk ha querido dar la cara y aclarar el por qué de su decisión. El argentino ha emitido un comunicado en sus redes sociales:

"La realidad es que no conocemos todos los matices de nuestra situación contractual. Y, por ese motivo, decidí consultar a un gabinete jurídico que analizara la situación, y me enviaron un extenso documento en el que: «se me desaconsejaba encarecidamente no apuntarme a los próximos torneos por los riesgos jurídicos, civiles, mercantiles y deportivos que podría causarme esta decisión, así como las consecuencias económicas y patrimoniales personales derivadas de la misma. Yo compartí esta recomendación con el resto de los jugadores para que tengan toda la información y tomaran la decisión que consideraran más adecuada"

Podría haber sospechas de que se habrían saltado el veto con el objetivo de acercarse a la pelea por el número uno. Sin embargo, hay bondad en las palabras de Franco, puesto que en el comunicado afirma que "no pretendemos, bajo ningún concepto, sacar ventaja deportiva de este asunto. Es más, si en un futuro se decide que Cancún no sea puntuable, estaremos de acuerdo. O si adelante debemos no jugar algún P2 para que el resto de compañeros sumen los puntos que no pudieron conseguir en México, lo haremos".

Carta a los jugadores

Hasta ayer, Premier Padel y FIP han tenido la mano a los jugadores para dialogar y solucionar este problema que está causando daños económicos y de reputación enormes a la industria del pádel.

Libertad Digital ha tenido acceso a la carta que envió a cada uno de los jugadores:

"Estimado jugador,

Como continuación de distintas conversaciones personales mantenidas con algunos de vosotros en la que nos habéis mostrado vuestra preocupación por la situación actual (preocupación que como es obvio compartimos) y reiterando los mensajes que os hemos transmitido desde que comenzó esta situación y en particular sobre la necesaria vuelta al cumplimiento de las obligaciones por parte de los jugadores, a través de esta carta os confirmamos que si vuelve la normalidad a los torneos (tanto legal como deportivamente) y por tanto participáis en el P2 de Cáncun de forma ordinaria y se aborta el bloqueo colectivo actual, desde Premier Padel y Federación Internacional de Padel estaríamos dispuestos a celebrar una reunión presencial en Doha en la que participaría Nasser Al-Khelaïfi, Presidente de Qatar Sports Investments (QSI); David Sugden, Secretario General de QSI; y Luigi Carraro, Presidente de la FIP, entre otras partes interesadas relevantes a los efectos de analizar y debatir con vosotros la situación actual.

A los efectos de que la reunión sea lo más efectiva posible, nuestra idea sería que durante este periodo se produjeran diversos contactos preparatorios de la misma.

Recibid un cordial saludo."

Esta tarde, sobre las 16:30, sabremos la reacción de PPA y, por lo tanto, del resto de jugadores que ofrecerán una rueda de prensa.