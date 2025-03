Pepi Sánchez, la mujer más rápida a los 71 años que hace historia para España

Es la mujer de moda en Andalucía. A sus 71 años está más en forma que muchas jóvenes y lo ha demostrado en el Campeonato de Europa que se está celebrando en Portugal en la categoría de mayores de 70 años. Con 3 minutos y 14 segundos, Pepi Sánchez Quintana se lleva a su querida Antequera natal la medalla de oro de la prueba de 800 metros lisos.

Una marca para la historia ya que ha rebajado su propia marca personal que estaba fijada en 3 minutos y 21 segundos y que era la mejor marca española. No solo destaca en los 800, también es la más rápida de España en la categoría de 400.

Se llama Pepi Sánchez y acaba de convertirse en campeona de España en 200,400 y 800 metros en la categoría de más de 70 años!

Se llama Pepi Sánchez y acaba de convertirse en campeona de España en 200,400 y 800 metros en la categoría de más de 70 años!

A punto de cumplir 75 años, está superwoman jamás corrió antes de 2013.

Lo más sorprendente de todo es, como apunta Diario SUR, que jamás había practicado deporte hasta que a los 56 años decidió apuntarse a un gimnasio donde se dedicó a subirse a la bicicleta. Y que comenzó a correr hace tan solo cinco años, cuando una monitora le sugirió que se apuntara al club "La Peña Trail" donde mujeres se reúnen para hacer deporte y no para de batir récords de la categorías de veteranas.

Uno de sus principales secretos, como nos afirma en la entrevista con Libertad Digital, está en la alimentación: "Como comida natural, de cuchara y absolutamente de todo: potajes, ensaladas... productos de la tierra", el otro es el sacrificio. No deja de entrenar cada día: "Mi entrenamiento es todo para mí, seis días a la semana trabajo duro. Todo lo que he conseguido y he logrado se lo debo a mi entrenadora Maru, que es la que me animó a correr en pista. Yo hacía montaña y medias maratones. En el año de la pandemia empecé a entrenar en pista. Además en mi club tengo a compañeras muy cariñosas, apoyándome, muy contentas y orgullosas de ser amigas mías y estar conmigo en el club".

Con 71 años está más motivada que nunca para competir: " Tengo el reto de superarme a mí misma. Soy muy competitiva, lo paso muy mal porque me pongo muy nerviosa, estoy todo el día pensando en la siguiente prueba. Yo misma me voy haciendo mis carreras, me preparo durante días antes. Soy muy exigente conmigo misma y al final, lo consigo"..