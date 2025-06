El japonés Toshikazu Yamanishi y la mexicana Alegna González han ganado este domingo el IV Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom, prueba del circuito Gold del circuito mundial de marcha (World Athletics Race Walking Tour), sobre un recorrido de 10 kilómetros, que se ha desarrollado en el circuito urbano homologado de 1km en la Gran Vía madrileña, entre la Plaza de Callao y el edificio de Telefónica, con salida y meta en el hotel Vincci Capitol.

Se trata del segundo triunfo consecutivo del nipón, plusmarquista mundial de 20km marcha que ya ganó el año pasado en este mismo escenario. Yamanishi ha conquistado la Gran Vía con un registro espectacular de 38:50, subiendo a lo más alto del podio junto al brasileño Caio Bonfim (38:55) y el mexicano Ricardo Ortiz (38:59), de un total de más de 60 participantes, entre hombres y mujeres, en la prueba absoluta.

Los mejores españoles en categoría masculina han sido Álvaro López, sexto con un registro de 39:32, y Diego García Carrera, decimotercero con 40:28.

"Ha sido una carrera muy dura para mí y creo que para todos en general, pero lógicamente estoy muy contento por repetir triunfo en un lugar tan fantástico como es Madrid. Quiero estar lo más arriba posible en todas las competiciones. Sería genial lograr un tercer triunfo consecutivo en Madrid, pero de momento sigo centrado en España y ya veremos qué ocurre la semana que viene en La Coruña (en el Gran Premio Cantones)", ha asegurado Yamanishi en declaraciones a la organización del Gran Premio Internacional Madrid Marcha Silbö Telecom.

Esta cuarta edición de la prueba, cuya organización corre a cargo del propio Diego García Carrera -que ejerce de director deportivo de la misma- junto con la empresa G2O Publisport -liderada por Gerardo González-, ha contado con otros participantes de lujo como el italiano Francesco Fortunato (cuarto con 39:06), el canadiense Evan Dunfee (quinto con 39:22) o el australiano Declan Tingay (octavo con 39:53), entre otras de las principales estrellas de la marcha atlética a nivel mundial.

Primera victoria de Alegna en Madrid

En el apartado femenino, la victoria ha sido para la mexicana Alegna González (43:06), por delante de la peruana Evelyn Inga (43:51) y la china Li Peng (43:55). A las puertas del podio se ha quedado Antía Chamosa, que ha sido la mejor española al acabar cuarta con un registro de 44:17. Otras españolas destacadas han sido Raquel González Campos (decimotercera con 45:26) y Alicia Sánchez (decimonovena con 46:28).

"Madrid Marcha es una de mis competiciones favoritas y poder ganar aquí, ante un público tan entusiasta, es todo un orgullo. Es un circuito duro, pero siempre venimos aquí para quedar lo más arriba posible", ha explicado Alegna González tras una prueba que, de cara a esta cuarta edición, ha contado con importantes novedades como la inclusión de una cuarta carrera -de categoría abierta para marchadores amateurs, siempre que estén federados y que por ranking se hayan quedado fuera del World Race Walking Tour-, el aumento de los premios económicos (un 8%) y, sobre todo, la implementación a nivel mundial del llamado ‘VAR de la marcha’.

En concreto se trata de un dispositivo llamado RWECS (siglas de Race Walking Electronic Control System), basado en una serie de sensores, que pesa menos de 15 gramos y es poco mayor que una moneda de 1 euro, y se ata a los cordones de las zapatillas. "Todo ha salido como esperábamos, en líneas generales ha estado bastante bien", ha dicho tras la prueba Javier Rosell, ingeniero de telecomunicaciones del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), que es la persona que se ha encargado de liderar este proyecto del ‘VAR de la marcha’.

Homenaje a María Vasco

Asimismo, en esta cuarta edición de Madrid -prueba en la que Silbö Telecom repite como title sponsor, además de tener el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y patrocinadores de la talla de Skechers, Grand Class y Jaecoo Gamboa, entre otros-, se ha rendido un merecido homenaje a María Vasco, primera atleta española que conquistó una medalla olímpica, en el 25 aniversario del histórico bronce que logró en 20km marcha en Sydney 2000.

Después de recibir una placa por parte de la organización y de dar el pistoletazo de salida a la carrera absoluta, María explicaba a los medios que han cubierto el evento que "es un orgullo tanto que se me rinda este homenaje, en un escenario como la Gran Vía, como el hecho de poder acercar al público general la marcha atlética, que llevo en mis venas. Estoy súper emocionada por todo lo que esto conlleva: se siguen acordando de mí 25 años después. Siempre estoy pendiente de todo lo que hacen los marchadores españoles", explica la catalana, afincada en Menorca.

"Hace doce años que me retiré, pero he tenido el privilegio de ser una referente, de marcar el camino a estas nuevas generaciones y de ser la primera atleta española que ganó una medalla olímpica, así que eso ya no me lo puede quitar nadie", ha añadido Vasco.

Además de la prueba absoluta, este IV Gran Premio Internacional Finetwork Madrid Marcha Silbö Telecom ha contado con la disputa, minutos antes, de varias carreras, que han contado con los siguientes vencedores: Daniel de Lucas (5k, open masculino), Virginia Martín Abarquero (5k, open femenino), Darío Santos de Santos (5k, sub-20 masculino), Liping Pang (5k, sub-20 femenino), Marcos Ruiz Pérez (3k, sub-16 masculino), Ana González Estévez (3k, sub-16 femenino), Gabriel Moreno Ramírez (3k, sub-14 masculino), Daniela López Urbano (3k, sub-14 femenino), Nico Sancho Sánchez (2k, sub-12 femenino) y Claudia Puente Haya (2k, sub-12 femenino).

Autoridades en la Gran Vía

Entregando las medallas en el podio de premiación, en el Cine Capitol, se encontraban el subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid (CAM), Antonio Guerrero; el director general de Deporte del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Gregorio Ramírez Arias; el director de Marketing de Silbö Telecom, Gorka Auñón; el director de Competición de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Luis Saladié; y la propia María Vasco.

Según datos de la organización, unos 11.000 espectadores han acudido este soleado y caluroso domingo a la Gran Vía madrileña para presenciar este IV Gran Premio Internacional Madrid Madrid Silbö Telecom, en una prueba que ha sido emitida en directo por La Otra de Telemadrid y el canal de la Real Federación Española de Atletismo, de forma gratuita y en abierto para todo el mundo.