Nunca se ha mordido la lengua. Ni se la va a morder a estas alturas de la película. El reconocido jinete y empresario Cayetano Martínez de Irujo (Madrid, 1963) denuncia con firmeza la dejadez de los distintos gobiernos españoles a la hora de fomentar el deporte de la hípica, una industria que mueve el 0,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) -lo que supone un impacto económico de más de 7.000 millones de euros anuales-.

"En otros países europeos, de Francia para arriba, la hípica está entre las cinco o las diez primeras industrias nacionales. Aquí no. Tenemos una raza única, pero aún así no tenemos libro del caballo, ni ley del caballo... no tenemos nada. Un sector de la prensa social se ha encargado de contaminar a este país de una forma terrible y a nosotros nos ha puesto de forma injusta la etiqueta de ‘elitistas’", asegura el jinete en una entrevista realizada en su casa de Madrid, donde ha recibido a un equipo de Libertad Digital.

Asimismo, también ha arremetido contra la Real Federación Española de Hípica (RFEH) y su presidente, Javier Revuelta, a quien acusa de haber ganado de manera "fraudulenta" las ultimas elecciones celebradas el pasado mes de febrero.

Recientemente galardonado con el Premio Espiga del Deporte en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo por su fomento tanto del deporte, en general, como del deporte de la hípica, en particular -se encargó de traer a España eventos de gran calado como el Global Champions Tour, la final de la Copa del Mundo de Salto Ecuestre o los Juegos Ecuestres Mundiales en Jerez de la Frontera-, Martínez de Irujo arremete con dureza contra los distintos estamentos del deporte nacional y especialmente contra el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, de quien asegura que "vende la moto y se queda tan ancho, pero lo cierto es que los resultados olímpicos (de España en los distintos Juegos) son un fiasco".

"Cada vez hay más deportes y más medallas, pero seguimos en el mismo sitio desde Barcelona’92. Los resultados pueden más que Dios y él (Blanco) se ha dedicado a inventarse premios, a regar dinero y actividades y asajos, pero no a fomentar el deporte y a mejorar los resultados olímpicos mientras el Gobierno actual y los anteriores se dedican a mirar hacia otro lado (...) Yo me hubiera ido a Australia y habría cavado un hoyo, pero él sigue ahí tan tranquilo después de tantos años (20). ¡Esto es España!", lamenta.

También tiene Cayetano durísimas palabras para el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y del sindicato de futbolistas AFE, Luis Rubiales, por haberse "cargado" la Asociación de Deportistas (AD) que el propio Martínez de Irujo presidió entre los años 2012 y 2016. "El personaje es deplorable y me quedo corto (...) Él se cargó la Asociación de Deportistas y luego me quitó de en medio porque ya no le servía, pero luego los demás miraron hacia otro lado", dice sin pestañear.

Así es Cayetano Martínez de Irujo. Una persona sin pelos en la lengua que no se deja absolutamente nada en el tintero, regalando no pocos titulares en la entrevista concedida a nuestro periódico.