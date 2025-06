"Eres un payaso" y "no tienes salvación": Juan Lebrón vuelve a liarla y su equipo estalla

Siempre repite que está mejorando, pero la realidad es que no lo hace según las últimas imágenes que han llegado de él. Juan Lebrón insiste en las entrevistas que tras 12 años con una psicóloga su comportamiento en pista ha mejorado mucho. No lo parece si tenemos en cuenta lo último que ha pasado con el ex número 1 del mundo.

Este fue el momento:

Esto sucedió en el banquillo Stupa-Lebrón-Pozzoni después de ganar el primer set en el tie break 💢🗯️pic.twitter.com/7JFObwHneh — VeinteDiez - PADEL (@VeinteDiez) June 26, 2025

Esta discusión llegó en el partido entre Gil y Garrido con Lebrón y Franco Stupaczuk en Valladolid. Lo más curioso de todo es que el primer set fue del lado de Lebron y Stupa. ¿Qué habría pasado si lo hubiesen perdido? La reacción es nuevamente exagerada de un jugador al que pocos compañeros han llegado a soportar durante su carrera.

"Estas muy mal, no tenes salvación papi", le llega a decir su entrenador, Carlos Pozzoni, el cual le tiene que repetir varias veces que deje de gritar mientras Lebrón, usando un acento argentino que también ha llamado la atención, no para de decirle a él y Stupa "qué haces boludo".

Aún así, Lebrón y Stupa ganaron su partido en dos sets y siguen jugando en Valladolid.