Hoy que arranca el Tour de Francia, vamos a recordar la increíble historia de un ciclista que brilló en la ronda gala, a comienzos de los años 50. Porque Alfredo Pasotti fue uno de los mejores ciclistas italianos de los complicados años 40 y 50. Los años de Coppi y Bartali.

Protagonista en un Tour marcado para siempre y en el que llegaría a lograr dos victorias de etapa, antes de retirarse. No serían los únicos éxitos del ciclista italiano. Éxitos que no hubieran sido posibles si, unos años atrás, no hubiera salvado su vida de manera inverosímil. Gracias a una bicicleta.

La historia de Alfredo Pasotti se inicia en Bastida Pancanara, localidad de la Lombardía italiana en la que nace el 6 de enero de 1925. Desde pequeño siente devoción por las bicicletas, y con apenas 17 años se proclama vencedor en el campeonato italiano Allievi. Con ese triunfo llama la atención como el ciclista más prometedor en un deporte de gran popularidad en el país. A nadie sorprende que ya en 1946 pase a integrar el Benotto, uno de los mejores equipos italianos. Y el año siguiente, será su jefe de filas.

Es Pasotti un ciclista pasional, guerrero. Fiel representante de aquel ciclismo épico que aparece sobre todo en Italia como orgullo de un país destruido por la guerra. Por eso, por esa capacidad de aventura y sufrimiento, es un gran escalador. Subirá en dos ocasiones en el podio de la montaña en el Giro de Italia, en 1949 (Fausto Coppi el vencedor) y 1951 (turno para Bobet). En la ronda italiana consigue además una victoria de etapa, en el 52, transcurrida entre Bergamo y Como.

Pero es 1950 su gran año. Formando parte del Bottecchia es sexto en la Milan - San Remo. Llega a su primer Tour de Francia formando parte de los cadetes italianos, y pronto demuestra por qué está ahí: es el ganador de la tercera etapa, con final en Lille. No se conforma con eso, y en la novena etapa, con final en Burdeos, vuelve a ser el mejor.

Dos victorias parciales en un Tour de Francia que quedará para siempre marcado por las hostilidades francesas con los ciclistas italianos. Dos días más tarde, y tras ser Gino Bartali agredido por unos aficionados, todos los ciclistas italianos deciden abandonar la ronda. Incluido Fiorenzo Magni, maillot amarillo en ese momento. Y por supuesto incluido también Alfredo Pasotti.

Aún tendría tiempo Pasotti en aquel 1950 de formar parte, por primera vez, del equipo nacional italiano. Formaba selección con talentos como Bartali, Fiorenzo Magni o Bevilacqua, dirigidos por Alfredo Binda. Repite de cara al Mundial de 1951, disputado en Varese, en el que termina decimosexto.

Aún vendrían más victorias. Una etapa en Giro de Luxemburgo de 1952 (además de la mencionada en el Giro ese miso año), otra en la Vuelta a Suiza del 53... hasta su retirada como ciclista profesional en 1958.

Huída de la muerte

Pero nada de todo esto hubiera sido posible si, una década atrás, las cosas hubieran seguido el curso previsto. Porque Pasotti, en 1943, es detenido y arrestado por las SS. ¿Por qué?

Primero de todo cabe destacar que el fascismo nunca tuvo predilección por el ciclismo. No existe ningún retrato de Mussolini en bicicleta. En las 18 ediciones del Giro bajo el régimen del Duce, nunca asistió a presenciar uno de los eventos deportivos más populares de aquellos años. Tampoco los ciclistas se doblegaron, en general, ante el régimen. Hay varios ejemplos. El más destacado, sin duda, el del gran Gino Bartali.

Alfredo Pasotti no es una excepción. Colabora con los partisanos. Y se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado: en mitad de un enfrentamiento con fascistas italianos en la región de Pavia. Resulta herido. Y pese a que ingresa en el hospital con un nombre falso para curarse, es arrestado por las SS. Pasa varios meses en prisión por colaboracionista, y es condenado a muerte.

Pero entonces, se produce la carrera en bicicleta más importante de su vida. Lo relata él mismo, en el libro Un ragazzo di Bastida.

"Cuando comprendí que querían terminar conmigo, decidí escapar. En el patio había un baño. Llegué ahí, y de un salto me agarro a la cornisa. Me ven, me disparan, pero fallan. Y salto al otro lado. Corro como nunca, unos cien metros. Y ahí está mi primo. Me sube al manillar de su bici, pedalea como una bestia, cruzamos el Po, consigo llegar a casa, me despido de todos y me escapo a las montañas".

La vida de un ciclista condenado a muerte, salvada por una bicicleta. A partir de ahí, todo lo que vino después. Dos victorias de etapa en el Tour de Francia incluidas.

Alfredo Pasotti fallecería a los 75 años, el 12 de septiembre del 2000, en su Bastida Pancarana natal.