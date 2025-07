💥 🇳🇱 @ThymenArensman attacks on the climb to Col de Peyresourde and isolates himself at the head of the race. Lenny Martinez and @TobiasJohannes1 follow behind.

💥 🇳🇱 @ThymenArensman attaque dans l'ascension au col de Peyresourde et s'isole en tête de la course. Lenny Martinez… pic.twitter.com/KXZpTfIrby