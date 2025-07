💥 🇪🇸 @EnricMasNicolau is alone in the lead! The Spanish climber distances Arensman and Alaphilippe.

💥 🇪🇸 @EnricMasNicolau s'isole en tête de la course ! Le grimpeur espagnol distance Arensman et Alaphilippe.#TDF2025 pic.twitter.com/VZUni27b7M