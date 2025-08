De vencer a Carlsen a hacer temblar a Anand: el viaje meteórico de Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez' de sólo 11 años

El prodigio argentino Faustino Oro, de tan solo 11 años, volvió a ser el centro de atención durante el Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León celebrado entre el 3 y el 7 de julio en la ciudad española. Se trata de uno de los más importantes de ajedrez rápido de Europa y en el que Faustino, que reside actualmente en Badalona, fue el participante más joven de la historia.

El argentino llegó como Maestro Internacional más joven de la historia del ajedrez, un reconocimiento que logró en junio de 2024 con solo 10 años, ocho meses y 16 días. Durante el torneo, cayó derrotado en las semifinales ante el ajedrecista indio Viswanathan Anand, pero eso no impidió que el ‘Messi del ajedrez’ –apodo que recibe– se siga consagrando como uno de los candidatos al Mundial durante la próxima década.

El legendario Viswanathan Anand, cinco veces campeón mundial, no lo tuvo fácil para ganar a Faustino. A diferencia del encuentro disputado hace unos meses en Pietrasanta (Italia), donde el indio ganó fácilmente 2-0, en esta ocasión, el prodigio argentino pudo en algún momento noquear al 10 veces ganador del Ciudad de León. En la serie de partidas rápidas – 20 min + 10 seg incrementos –, el argentino consiguió empatar los cuatro primeros encuentros, llegando a dominar la segunda partida con ventaja, pero finalmente cayó en el desempate relámpago.

Con las ideas claras

"Mi sueño es ser campeón mundial y dedicarme a esto, pero siempre voy paso por paso. Lo más importante para mí es que te diviertas, porque si no te diviertes no tiene mucho sentido jugar a este deporte", aseguró el pequeño en una entrevista en el medio argentino Olé. Además reflexionó: "No hay que deprimirse cuando te va mal, hay que seguir tratando de mejorar y entrenando. Te vas a caer, pero tenés que tratar de levantarte y seguir adelante".

Además de competir en el Magistral de Ciudad de León, Oro destacó como comentarista invitado en la segunda semifinal, ofreciendo análisis agudos y carisma junto a maestros como Pepe Cuenca y Sergio Estremera. Además, la joven promesa tiene su propio canal de YouTube, Faustichess, donde transmite algunas de sus partidas de ajedrez y acumula casi 28 mil seguidores.



En 2025, debutó en el Tata Steel Challengers, una competición dentro del marco del Torneo Tata Steel que sirve como plataforma para jugadores prometedores y jóvenes talentos. Actualmente, tiene una valoración Elo de unos 2465, según la lista de agosto de 2025, y se encuentra a tan solo 3 puntos de entrar en el top-10 de ajedrecistas argentinos. A nivel mundial, la lista está liderada por Magnus Carlsen con 2839 puntos.

Faustino comenzó a jugar al ajedrez durante la pandemia y entrena durante seis horas al día. Entre sus logros, destacan sus múltiples victorias en modalidades de alta velocidad, incluidas dos contra Magnus Carlsen durante 2024 en partidas de un minuto. Ahora, busca alzarse con el título de Gran Maestro, para lo cual debe alcanzar los 2500 puntos Elo y obtener tres normas, es decir, tener rendimiento excepcional en otros tantos torneos oficiales FIDE con ciertas condiciones.