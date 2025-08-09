La NFL, en vilo por la espeluznante lesión de un jugador en la cabeza

El partido de pretemporada de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Detroit Lions ha tenido que ser suspendido por una dramática lesión en el cuello de Morice Norris, quien tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital.

prayers up for Lions Cornerback Morice Norris who suffered a head injury against the falcons in a preseason game. #lions #falcons #preseason pic.twitter.com/721Stwy4a6 — eagles (@jalenhurtsish1m) August 9, 2025

"Estamos rezando todos por él. Sabemos que se mueve un poco y ahora le están haciendo más pruebas. El momento era muy duro, así que coincidimos en que no nos parecía bien terminar el partido porque es el tipo de actos que esperas", decía Dan Campbell, entrenador de Lions, respecto a su jugador, con la voz entrecortada.

La lesión ocurrió en el inicio del último periodo, en una jugada en la que el corredor de los Falcons Nathan Carter cogió el balón y se encontró de frente con Morris. La cabeza de éste se estrelló contra el cuerpo de Carter y se acabó doblando hacia atrás, en unas imágenes que han dejado en shock al mundo del fútbol americano.

Morice Norris injury video full sequence

-Knee to side of head. Unconscious and fencing immediately.

-Seizure activity seen in legs a few seconds later. Falcons trainers probably saw it right away.

-Taken off in ambulance pic.twitter.com/FkYsbDxAQR — Jimmy Liao MD | Detroit Lions Morning Rounds (@JimmyLiaoMD) August 9, 2025

El jugador quedó tendido en el campo y entonces entraron en el campo las asistencias médicas para atender al jugador durante más de 20 minutos. Mientras tanto, los jugadores de ambos equipos formaron un círculo alrededor de Norris para rezar por él.

"Es doloroso y revelador. Esto tiene un impacto diferente y pone las cosas en perspectiva. Voy a decir algo: éste es un deporte violento y nos encanta, pero cuando ocurre algo así es difícil. Aún así, vemos la hermandad de todos estos hombres y eso significa mucho, la unión de todos los jugadores", agregó el entrenador Dan Campbell.

El partido se reanudó y, con poco más de seis minutos por jugarse, el oficial anunció que el choque se suspendía por orden de Nueva York, donde la NFL tiene sus oficinas.