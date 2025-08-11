Diego Ribas, uno de los fichaje estrella del Atlético de Madrid en el 2011, tiene nueva vida tras dejar el fútbol en el año 2022. Desde antes de dejar el fútbol, el brasileño es aficionado a todo tipo de deportes y ahora se ha sumado a uno de los Ironman que se realizan en Brasil y ha terminado un triatlón de media distancia tras tres meses de intensa preparación.

Pero, ¿en qué consiste un Ironman? Un Ironman consiste en nadar 3,86 km, 180 km en bici y hacer una maratón (42,3 km), y no solo eso sino que la carrera tiene un límite de tiempo que son 17 horas para completarla. En total son 226 kilómetros en total divididos en tres disciplinas totalmente diferentes.

El ahora exfutbolista Diego Ribas, finalizó el Ironman de la categoría 70.3 (1,9 kilómetros de natación, 90 de ciclismo y 21,1 de carrera) que se disputó en Río de Janeiro. No hay que pasar por alto que las distancias en un Ironman Full serían de 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42.195 kilómetros de carrera (un maratón).

Diego Ribas y su pasión por los Ironman

Diego Ribas, que reconoció que empezó a pensar en competir en un IronMan antes de colgar las botas en 2022, finalizó el Iroanman 70.3 de Río de Janeiro este pasado fin de semanacon un tiempo de 4 horas y 47 minutos.

¿Cómo empezó el amor del brasileño por esta competición? Hace tiempo lo explicaba él mismo en Tv Globo: "Tengo un amigo que corrió un Ironman completo. Me habló de este reto, de la estrategia que requiere, del entrenamiento. Esto me atrajo, y a partir de entonces, con los últimos cinco años de mi carrera aún por delante, empecé a reflexionar sobre la posibilidad de algún día competir también en esta competición".

Pero no solo eso, sino que el proceso de preparación y la competición es algo que el exfutbolista ha disfrutado. Tanto que podría tener en mente la TRITON 3 de Río de Janeiro: "creo que el reto también es ponerse en la piel de un principiante, algo que disfruto mucho: técnicas de natación, estrategias tanto para el ciclismo como para la carrera a pie. Todo esto me despierta aún más interés y curiosidad por hacerlo. Y también para demostrar mi mentalidad de atleta".

¿Qué son los Ironman?

Los eventos Ironman son una prueba que pone a prueba el cuerpo y la mente hasta el límite. El motivo es que un Ironman completo es una odisea: 3,86 km nadando en aguas abiertas, 180 km de ciclismo y una maratón de 42,3 km corriendo, todo bajo el reloj implacable de 17 horas.

Las pruebas de Ironman están por todo el mundo, en España todavía quedan dos pruebas antes de terminar el año. IRONMAN Calella-Barcelona (5 de octubre) y el Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 Marbella (8 y 9 de noviembre).