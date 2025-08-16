Ronnie O'Sullivan vuelve a hacer historia en el snooker: dos máximos de 147... en un solo día

El inglés Ronnie O'Sullivan, uno de los mejores jugadores de snooker de todos los tiempos, ha vuelto al primer plano después de mucho tiempo sin éxitos al convertirse en el primero de la historia en hacer dos máximos de 147 puntos en el mismo día.

The Rocket, como es conocido el jugador de Wordsley, logró la hazaña en la semifinal del Masters de Arabia Saudí ante su compatriota Chris Wakelin, al que derrotó por 6-3, para luchar por el título frente al australiano Neil Robertson.

O'Sullivan, el jugador más veterano en lograr un máximo con 49 años y 253 días, consiguió los dos plenos en el espacio de poco más de dos horas, en la primera partida y en la séptima, cuando el encuentro estaba empatado a tres y logró embocar las quince bolas rojas con las negras y el resto.

Este doble máximo le reportó de paso un premio de 147.000 libras que se concede por ello en este torneo, el Campeonato del Reino Unido, el Masters y el Mundial. Además, recibirá dos tercios de la bonificación de 50.000. La otra parte será para Thepchaiya Un-Nooh, que logró un pleno a principios de semana. Así, el ingreso por este concepto será de 180.333.

El pasado curso, Jackson Page fue el primer jugador en hacer dos 147 en un mismo partido en las eliminatorias del Mundial, pero lo logró en días diferentes.

O'Sullivan, que acumula 17 máximos, ha sido siete veces campeón mundial, ha ganado ocho Masters, otros tantos Campeonatos del Reino Unido, 23 torneos de la Triple Corona y 41 de ránking. El primero lo consiguió en 1997. Tras ganar la semifinal, admitió que era "una locura", ya que comentó que "nunca" había jugado "tan bien" en un partido.

"En los entrenamientos me he sentido bien por primera vez en dos años, pero llevarlo a la mesa de juego es otra cosa. Hay que jugar bien, golpear bien y tener la mente clara. Sentí esa concentración anoche contra Kyren Wilson e intenté mantener la misma actitud esta noche", apuntó el inglés, que lleva 17 meses sin ganar un torneo y que, a lo largo de su carrera, que incluso ha tenido que interrumpir en alguna etapa, ha superado problemas como depresión y adicciones a la bebida y a las drogas.