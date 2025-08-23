Las etapas más duras y los grandes favoritos para La Vuelta a España 2025

La Vuelta a España 2025 dará el pistoletazo de salida este sábado 23 de agosto desde Turín con llegada a la ciudad italiana de Novara. Unos 186 kilómetros para comenzar a recorrer los 3.151 kilómetros por distintos recorridos de Italia, Francia, Andorra y España en 21 etapas hasta el próximo 14 de septiembre. La jornada inicial prevé una llegada al sprint dotando de emoción al primer maillot rojo.

Las etapas están distribuidas en cuatro llanas – una de ellas con final en alto –, seis de media montaña y cinco de montaña. Además, tres etapas onduladas con final en alto y una contrarreloj individual. Los ciclistas tendrán dos días de descanso, el primero el 1 de septiembre en Pamplona antes de encarar la décima etapa y el segundo será una semana después, el 8 de septiembre, en Pontevedra, cuando queden por delante seis etapas - entre las que se incluye la contrarreloj individual.

Los favoritos

Hasta 184 competidores buscarán el trono que el año pasado ocupó el esloveno Primoz Roglic, que no estará presente en la 80º edición después de haber convertido esta carrera casi en su terreno privado con cuatro títulos en seis años. Tampoco estarán presentes Remco Evenepoel ni Tadej Pogacar, lo que abre la puerta de favorito a Jonas Vingegaard.

El danés, doble campeón del Tour, reúne la mayor parte de las papeletas para triunfar en Madrid. A él se une el español Juan Ayuso, con la motivación extra de correr en casa. Ayuso terminó tercero en 2022 con tan solo 19 años y cuarto en 2023. Su compañero en UAE Team Emirates, el portugués Joao Almeida, será otra de las bazas por las que apostar fuerte en esta edición.

Las etapa claves de La Vuelta 25

En el decimotercer día del calendario aparece la etapa reina con la ascensión al L'Angliru en la jornada más larga de la presente edición, 202,7 kilómetros. La primera parte en carretera irá en paralelo a la costa para adentrarse en Asturias y encontrar la dureza concentrada en el tramo final. La Mozqueta y el Cordal, ambos de primera categoría, serán la antesala de la subida final al durísimo Altu de L’Angliru. Encarar la Cueña Les Cabres con casi 200 kilómetros en las piernas será una prueba de fuego para los grandes favoritos que, si no tienen un buen día, podrían decir adiós a La Vuelta.

Antes de encarar esta etapa de montaña, la etapa seis con salida en Olot y llegada a Pal Andorra será la primera jornada de montaña y podrá servir como test inicial para los descartes iniciales con hasta cuatro ascensiones. Un día después de ascender al coloso asturiano, los corredores encararan la ascensión al Puerto de San Llaurienzu para concluir en La Farrapona. Será una etapa más corta, pero cargada igualmente de exigencia. La etapa 20ª, con salida en Robledo de Chavela, será la última de montaña, con sus rampas al 20% para alcanzar La Bola del Mundo, decidirá el podio final del día siguiente.