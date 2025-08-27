El peso es algo importante en la sociedad del siglo XXI, para todo uno se mira en el espejo o se pesa en la báscula y piensa que no está en forma… Solo hay que mirar los gimnasios. Pero no siempre un peso bajo es ideal para el deporte, o para la vida en general. No hay que pasar por alto que, por ejemplo, los deportistas de alto nivel, independientemente de deporte que practiquen, son enormemente criticados en cuanto su peso no es el "adecuado".

Aunque lo cierto es que no todos los deportistas cumplen los estándares de belleza. Por ejemplo, no están dentro de los estándares ‘fit’ los levantadores de peso, algunos jugadores de rugby o de fútbol americano, los boxeadores que compiten en la categoría de peso pesado o los luchadores de sumo. Por eso, en otras disciplinas en las que la fuerza no es tan importante, como en el fútbol, el baloncesto, el golf o la gimnasia, cuando los deportistas no cumple con estos cánones, se les acusa de baja forma física y las redes sociales se ceban con ellos.

No hay que irse muy lejos para ver alguna polémica sobre el peso de un jugador… En el año 2022, James Harden fue noticia por su prominente barriga, igual que destacaba Gauthier Myumbi, un gigante que impresionó por sus dimensiones: 1,92 metros de altura y 110 kilos de peso.

Pero no son los únicos, de hecho, en el 2025 ha vuelto a ser noticia un jugador de la NFL por su peso. Hablamos de Desmond Watson de los Tampa Bay Buccaneers, quien antes incluso de debutar ya había roto un récord: con 210 kilos en el momento de su fichaje, se convirtió en el jugador más pesado en la historia de la liga. Un peso que lo dejó fuera de los planes inmediatos del equipo y que finalmente ha acabado con su despido. Ahora, Watson tiene que encontrar un nuevo equipo y si consigue jugar algún encuentro, podría convertirse el jugador más corpulento de la historia de la NFL.

Sin embargo, la complicada relación entre el deporte y la báscula no es algo nuevo y su despido ha traído a la memoria otros deportistas que estuvieron en la élite pese a estar pasados de peso.

Deportistas "gorditos" de la historia del deporte

Sogelau Tuvalu: Este atleta de la Samoa Americana, tuvo la oportunidad de correr en unos Mundiales de Atletismo. Con solo 17 años, el joven atleta se presentó a la salida de la prueba de 100 metros lisos con una camiseta de aficionado y unas zapatillas que ni siquiera eran de tacos. Pero además, con un peso por encima de los 100 kilos, cosechó en 2011, en Corea del Sur, el segundo peor registro de la historia de los Mundiales de Atletismo.

"Baby Shaq": Sofoklis Schortsanitis, el ‘gordo’ más popular del baloncesto europeo, medía 2,08 metros y llegó a pesar 196kg. Conocido por el sobrenombre de ‘Big Sofo’ o Baby Shaq’, fue un trotamundos del basket europeo, donde su gigante cuerpo estuvo al servicio de 11 equipos: Irakilis, Cantú, Aris Salónica, Olympiacos, Maccabi, Panathinaikos, Estrella Roja, PAOK, Aris Trikala y Ionikos Nikalas, aunque las últimas tres temporadas apenas jugó.

Eddie Lacy: Eddie Lacy ha sido uno de los corredores más potentes de la historia de la NFL. Sus dos primeras temporadas en la NFL fueron apabullantes llegando a superar las 1.000 yardas de carrera. Pero una lesión terminó con su buena forma física… En ese momento, Lacy llegó a pesar más de 120 kilos y su propio equipo de ofreció un bono de 50.000 dólares si lograba bajar de los 115 kilos.

Shaquille O’Neal: Uno de los jugadores más famosos de la NBA también es uno de los deportistas más gordos.... En su momento, fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, además de conocido por gastar un millón de dólares en tan sólo una hora o darse una vida de completos lujos. Recordemos que O’Neal tenía una estatura de 2,16 metros y en su momento más glorioso llegó a pesar 140 kilos.

Ronaldo Nazario: Máximo goleador de la historia de los Mundiales y considerado como uno de los delanteros centro más completos de todos los tiempos, es uno de los jugadores en el que todo el mundo piensa cuando se habla de sobrepeso y fútbol. La llegada de Cristiano Ronaldo al panorama mundial hizo que Ronaldo empezara a ser conocido como "el gordo". Como jugador, vivió tiempos dorados en el FC Barcelona -donde asombró al mundo con un promedio de gol bestial: 47 goles en 49 partidos- y en el Real Madrid de los "galácticos". El mejor 9 de la historia se convirtió en 2018 accionista mayoritario y presidente del Real Valladolid Club de Fútbol hasta que este mismo año vendió su paquete de acciones.

Alexa Moreno: Quizá es menos conocida pero esta gimnasta mexicana se viralizó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Ataviada con un traje verde esmeralda, Alexa Moreno mostró al mundo sus habilidades para suspenderse en el aire y realizar piruetas. Pero, la competitividad y el buen hacer de Moreno no fueron suficientes para muchos de sus compatriotas, que la criticaron con dureza por su aspecto y complexión en las redes sociales. Ella misma afirmó tras las críticas que "eso no fue algo que yo esperara que sucediera, pero los comentarios negativos no fueron relevantes". El ciberacoso a la gimnasta mexicana tuvo su respuesta cuando un grupo de artistas decidieron tomar partido de una forma mucho más creativa. El resultado fueron una serie de ilustraciones donde se resaltaba la belleza y la armonía en la línea y las poses de Alexa durante sus ejercicios.

Willie Foulke: Considerado el futbolista más gordo de la historia, fue también un avanzando a su tiempo, contribuyendo enormemente al desarrollo del fútbol del Siglo XX. Conocido como "Fatty", comenzó jugando cricket y posteriormente desempeñó su carrera como futbolista en Shefield United y Chelsea, llegando a ganar la primera división (en 1898) y dos FA Cup (1899 y 1902).

Adebayo Akinfenwa: Delantero británico-nigeriano que juega en el Wycombe Wanderers Football Club (League Two inglesa). Se dio a conocer mundialmente porque en 2015 le marcó un gol al Liverpool en el partido correspondiente a la FA Cup. Su apodo es ‘The Beast’ y no hay dudas de que Akinfenwa deba ocupar el primer puesto en esta lista de futbolistas gordos: su peso llega a los 105 kilos. Es cierto que nunca llegó a jugar en la Premier League pero se hizo famoso por su tamaño.

Wayne Shaw: El enorme portero del Sutton United saltó a la fama en 2017 por comerse un bocata durante el partido de octavos de final de la FA Cup contra el Arsenal. Hay que destacar que era el portero suplente y se puso comer mientras esperaba salir al campo. Este hecho motivó una investigación y se descubrió que una casa de apuestas pagaba ocho libras a una si el portero ingería algún alimento durante el encuentro. Ha llegado a pesar más de 120 kilos y fue despedido tras este incidente.

Robert Traylor: Este "Tractor" natural de Detroit, la Capital Mundial del Motor, fue elegido por los Mavs en la posición #6 del draft del 1998, pero fue rápidamente traspasado a los Bucks. Sus problemas con el peso, casi 140 kilos, acabaron por ‘vetarle’ en la NBA y optó por el baloncesto fuera de Estados Unidos. Le vimos en España, Turquía, Italia, México y Puerto Rico.

William "The Refrigerator" Perry: Este jugador de la NFL llegó a pesar entre 150 y 170kg en su etapa profesional. Jugó como liniero defensivo en los Chicago Bears en los 80s. Su enorme tamaño lo convirtió en figura mediática. Incluso lo usaban como corredor en jugadas especiales, anotando touchdowns.