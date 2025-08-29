La séptima etapa de LaVuelta, desde Andorra la Vella hasta Cerler ha sido de esas que marcan la historia… Los ciclistas tenían este viernes una jornada de las complicadas: dos puertos de primera y otros dos de segunda categoría. Tras la sucedido este jueves, era Juan Ayuso quien estaba en el centro de todas las miradas y le han bastado 24 horas para pasar de villano a héroe.

El ciclista español ha pasado de salir en los titulares con un ‘Ayuso dispara’, cuando ganó la contrarreloj por equipos con el UAE Team y se quedó a ocho segundos del maillot rojo; al ‘Ayuso se hunde’, después de ceder casi doce minutos en la subida a Pal; rematando este viernes con el ‘Ayuso se desquita’. ¿Cómo es posible? Porque el ciclista de Jávea ha sido el vencedor de la séptima etapa de la Vuelta a España de 188 km, en la que el noruego Torstein Traeen (Bahrain) mantuvo el maillot rojo de líder.

Y no solo eso sino que Ayuso ha logrado la primera victoria española en la presente edición con un tiempo de 4h.49.41, a una media de 38,9 km/hora. Le siguieron en meta Marco Frigo, a 1.14 y Raúl García Pierna. El grupo de favoritos, con Vingegaard y Joao Almeida entró a 2.45 minutos.

💪 Ayuso bounces back after his defeat yesterday, while not much changes in GC. Relive stage 7️⃣ in 1 minute 💥 El triunfo de Ayuso para reivindicarse y los movimientos entre los favoritos... sin grandes diferencias. Revive lo mejor de la etapa 7️⃣ en un minuto

¿Cómo pudo pasar de ceder casi 12 minutos a vencer en tan solo un día? Este viernes Ayuso se metió desde el inicio en la fuga junto a otro compañero del UAE, Jay Vine, el ganador de la etapa andorrana donde el español se pegó el batacazo. Su rendimiento en los Pirineos aragoneses demuestra que los 12 minutos perdidos en su casa del Principado no reflejaban su fortaleza real. Pero no solo eso sino que, a once kilómetros de la cumbre, ya rodaba solo en cabeza, despegado de sus once compañeros de escapada. Ayuso se encaminaba así a un triunfo de prestigio, en un puerto tradicional de la Vuelta, que se ha rescatado para la celebración de su 90 aniversario.

El tradicional puerto tiene un palmarés de grandes escaladores como Lale Cubino, que estrenó la meta en 1987; Pedro Delgado, Fabio Parra, Martín Farfán, Toni Rominger, Chava Jiménez, Roberto Laiseka, Leonardo Piepoli… Y ahora Juan Ayuso. El corredor del UAE conquista así su primera victoria en la Vuelta, que es la segunda en una grande tras su triunfo en el último Giro.

No solo Ayuso es noticia en LaVuelta 2025 sino que hay que saber también que el convoy de fugitivos acabó consolidándose con una docena de corredores de nivel: Pedersen, Quinn, Tejada, Nicolau o Frigo entre ellos. Recordemos que el danés se llevó el esprint intermedio en Benasque, mientras Vine confirmaba su dominio en los puertos coronando en cabeza tanto la Creu de Perves como L’Espina. La fuga rodó siempre en torno a los cuatro minutos de ventaja, bajo la vigilancia del Bahrain, encargado de controlar el pulso desde el pelotón.