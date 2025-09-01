Bombazo en el ciclismo español: Juan Ayuso dejará el UAE y ficha por el Lidl-Trek

Bombazo informativo en plena Vuelta a España. Juan Ayuso, el ciclista español más prometedor, cambiará de equipo al finalizar la presente temporada. Dejará el UAE -mucho gallo en el corral- para firmar por Lidl-Trek, donde se convertirá en el gran líder de la escuadra estadounidense. Lo ha adelantado en exclusiva @JavierAresoficial y lo ha podido confirmar Libertad Digital.

Ayuso, por el que apostó UAE allá por 2021 con tan solo 18 años, aunque estaba en cartera mucho antes gracias al buen ojo de Matxin, Team Manager del equipo de los Emiratos Árabes Unidos, tenía contrato hasta 2028 pero deseaba salir a un equipo donde se apostara realmente por él. No hay que olvidar que en UAE, además de Tadej Pogacar, están ciclistas del talento del luso João Almeida o el mexicano Isaac Del Toro.

No estaba cómodo Ayuso en un equipo que le llamó a última hora, era el primer reserva, para disputar la Vuelta a España por la baja de Pogacar: "No pude preparar esta Vuelta como hubiese querido. Me llamó el equipo, le expliqué cómo estaba y fuimos para adelante".

A sus 22 años, el ciclista nacido en Barcelona decide dar un giro de 180 grados a su carrera para intentar luchar por ganar una gran vuelta y firmará por cinco temporadas con Lidl-Trek, un equipazo emergente que tiene mucho talento en sus filas como Mattias Skjelmose, Giulio Ciccone, Mads Pedersen o los españoles Carlos Verona y la joven promesa Héctor Álvarez. Les faltaba la figura de un gran líder que cubrirá Ayuso.

Comunicado de UAE

Tras la repercusión mediática de la noticia adelanta en exclusiva por @JavierAresoficial y confirmada por Libertad Digital, UAE ha publicado un comunicado en el anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso. El conjunto emiratí dice que la decisión ha sido tomada "tras las diferencias en la visión de los planes de desarrollo y en la alineación con la filosofía deportiva del equipo".

El comunicado también recoge declaraciones del director ejecutivo de la estructura Mauro Gianetti que agradece al español su esfuerzo pero deja car que existían diferencias insalvables por el rol de Juan en el equipo.

"Ha sido un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización. UAE Team Emirates – XRG continuará su camino de crecimiento y desarrollo, convencidos de que la identidad y la fuerza del equipo siguen siendo nuestra base".

Ayuso, que permanecerá en La Vuelta con el UAE y acabará la temporada antes de recalar en el Lidl-Trek, solo tiene palabras de agradecimiento para el equipo que le ha visto crecer: "Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional. Ahora siento que es el momento de tomar un camino diferente, con el mismo entusiasmo, y le deseo mucho éxito al UAE en el futuro".