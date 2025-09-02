Un grupo de activistas propalestinos ha intentado este martes interrumpir el desarrollo de la décima etapa de la Vuelta a España 2025 durante su paso por la localidad de Lumbier (Navarra), mediante la exhibición de banderas palestinas e ikurriñas.

En el acceso al pueblo, donde actualmente se celebran las fiestas patronales, los manifestantes bloquearon temporalmente el paso del pelotón, aunque rápidamente fueron contenidos por agentes de seguridad, evitando así mayores incidentes. Uno de los ciclistas, el madrileño Raúl García Pierna (Arkea-B&B Hotels), esquivó por poco una caída cuando la visibilidad se vio comprometida por una bandera.

Este hecho se enmarca en una serie de protestas coordinadas contra la participación del equipo Israel–Premier Tech, al que se acusa de formar parte de una estrategia de sportswashing (lavado de imagen a través del deporte) para blanquear la imagen internacional del Estado de Israel.

El primer llamamiento público al boicot se produjo el pasado 20 de agosto, cuando la plataforma Contigo Navarra solicitó la suspensión de actos institucionales ligados a la etapa entre esta décima etapa de la Vuelta (con salida en Sendaviva y meta en Larra-Belagua), denunciando violaciones de derechos humanos en los territorios palestinos y exigiendo la exclusión del equipo israelí de la competición.

📢 Desde Juristas por Palestina denunciamos que en la Vuelta Ciclista a España se están retirando banderas palestinas e invisibilizando las muestras pacíficas de apoyo al pueblo palestino. Lee nuestro comunicado 👇🏻 Os dejamos también un resumen en este 🧵👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/fLgF07puNw — juristasxpalestina (@juristasxpalest) September 2, 2025

Posteriormente, EH Bildu animó a acudir a la Vuelta en Navarra portando ikurriñas como símbolo de identidad cultural y rechazó la presencia del equipo, al que calificó como "representante de un Estado genocida".

Frente a este escenario, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha apoyado las demandas de solidaridad con Gaza, aunque ha instado a que las protestas se desarrollaran sin interferir en el evento deportivo. Asimismo, Chivite ha reconocido su preocupación por un posible uso político del deporte (sportswashing), pero ha querido poner de relieve "las diferencias" entre un club privado y un Estado, subrayando el valor turístico y cultural que la Vuelta a España tiene para Navarra.

Igualmente, el Gobierno foral ha remitido cartas al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y al de Asuntos Exteriores para impulsar una reflexión sobre este asunto.