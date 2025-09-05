McGregor presenta su candidatura a presidir Irlanda: "Nuestros niños han sido abandonados"

El luchador de artes marciales, actor y empresario Conor McGregor ha compartido su deseo de presentarse a las elecciones presidenciales en Irlanda, fijadas en el calendario para el 23 de octubre de 2025. "Si quieren ver mi nombre en la papeleta para la Presidencia, les insto a que se pongan en contacto hoy mismo con sus concejales locales y les pidan que me nominen", ha explicado en un mensaje.

El excampeón de la UFC ha grabado un vídeo frente al Despacho del Taoiseach "donde llevamos más de 200 días de formación actual de gobierno" y aseguró que durante ese periodo de tiempo la manera de dirigir "nos ha costado nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestra esperanza en el futuro y el bienestar general de los ciudadanos irlandeses en todo el país ha disminuido drásticamente".

McGregor ha denunciado la situación de los niños: "Hemos visto cómo la cantidad de niños irlandeses sin hogar ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que demuestra la negativa de este gobierno a cumplir y respetar nuestra proclamación de que todos los niños de Irlanda deben ser protegidos y valorados. El luchador es contundente respecto a esto: "En cambio, nuestros niños han sido abandonados".

Además de fallar en garantizar un futuro digno a las próximas generaciones, según ha expresado en el vídeo, la llegada masiva de migrantes ha tensionado aún más un sistema ya debilitado. Por otro lado, se ha producido la disminución brusca del turismo, "mientras que el peligro en nuestras calles ha aumentado".

Citizens of Ireland, the time for real change is now! As President, I will not sign any bill in law until it goes back to the people first! If you want to see my name on the ballot for the Presidency, I urge you to contact your local county councillors today and ask them to… pic.twitter.com/LGDCSGN9vr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 4, 2025

McGregor ha explicado su manera de trabajar: "Me oiréis hablar de un problema sólo una vez, y luego acto seguido pasaré a la acción para encontrar la solución". Al mismo tiempo que ha llamado al resto de ciudadanos a tomar la misma postura que él para pasar a la acción. Posteriormente, se ha presentado como "un presidente cara a cara con el Gobierno", con la prioridad de que Irlanda pertenezca únicamente a sus ciudadanos.

Por último se ha referido al sacrificio de los padres fundadores y ha prometido que, bajo su mandato, "restauraremos artículos importantes de nuestra Constitución y nos alinearemos de nuevo con la proclamación de Patrick Pearse, reafirmando el derecho del pueblo irlandés a la propiedad de Irlanda y al control total de su destino".

Los siguientes pasos

La fecha límite para presentar las candidaturas es el 24 de septiembre, un mes antes de que se celebren los comicios. Las elecciones presidenciales en Irlanda se celebran cada siete años y, según la ley, los aspirantes deben tener más de 35 años – Conor McGregor cumplió 37 en julio –. Asimismo, para entrar en la carrera presidencial un aspirante necesita el respaldo e al menos cuatro autoridades locales o 20 miembros del Oireachtas, el Parlamento nacional.

Por ello, el vídeo se ha acompañado de un mensaje del boxeador en el que se llama a la acción: "Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llame hoy mismo a su concejal y exija un cambio. Si usted es un concejal que siente que su voz es ignorada, que sus manos están atadas y que su comunidad es ignorada, le pido que se una a mí".