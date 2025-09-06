Este sábado han quedado en libertad las 12 personas detenidas el viernes por un delito de desórdenes públicos, al frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta a España, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Así lo ha informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha indicado que a estos 12 individuos, tras ser arrestados el viernes por la Guardia Civil, se les tomó declaración y posteriormente quedaron en libertad. Ahora se "enfrentan a una sanción", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

🔝 Eficacia y determinación: Nuestros compañeros restauran la carrera de la Vuelta Ciclista a España a su paso por el Alto El L'Angliru, en Asturias. ⛓️ 12 detenidos como presuntos autores de un delito de desorden público. 💪 Nuestro apoyo total a los compañeros de la ATGC y… pic.twitter.com/j1HBBLdrqK — Jucil Nacional (@jucilnacional) September 5, 2025

Este viernes, en torno a las 16:20 horas, los tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida, Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels, se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.

Esto obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los miembros de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta.

Con motivo de su participación en la presentación del personal y medios que conforman la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial del Instituto Armado para la cobertura de la prueba, Lastra ha subrayado que las manifestaciones y concentraciones que se están desarrollando son "pacíficas en la inmensa mayoría".

En este sentido, ha dicho que entiende que "la gente tiene derecho a manifestarse y tiene derecho a protestar" y "tiene derecho a reivindicar el fin del genocidio del pueblo palestino", pero les ha pedido que no se ponga "en riesgo" su seguridad y la del todo dispositivo de la vuelta.

"El derecho de manifestación va también unido a la seguridad", ha apuntado tras expresar su "apoyo" a la decisión del Gobierno del Principado de instar al equipo Israel Premier Tech a retirarse de La Vuelta.

En este punto, ha subrayado que "no se puede ser neutral cuando se está hablando de genocidio, cuando se está hablando del exterminio el pueblo palestino. Esto no es un rifirrafe como dicen algunos", ha insistido.

Por otro lado, Lastra ha comentado que la Guardia Civil le ha asegurado que "no se ha producido en ningún momento" la retirada de banderas palestinas, si bien ha detallado que "sí hubo una retirada de una pancarta, porque se estaba pegando en una zona en la que había mucho viento y era inseguro" para el desarrollo de la prueba.

"Hay un respeto escrupuloso del derecho de manifestación, como no puede ser de otra manera", ha dicho tras apuntar, por otro lado, que la bandera del Estado de Palestina es reconocida por España.