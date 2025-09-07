El ciclista español Javier Romo (Movistar) ha sufrido una caída este domingo durante la disputa de la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, de 167,8 kilómetros de recorrido entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, después de que un manifestante pro Hamás tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día.

A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta: con una bandera de Palesina en mano trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída.

Javier Romo se va al suelo después de que un espectador haya irrumpido en el asfalto. #VueltaRTVE7S #LaVuelta25 DIRECTO | @teledeporte y https://t.co/Kkr9FojoaI pic.twitter.com/LOZvmqUsjB — Teledeporte (@teledeporte) September 7, 2025

El corredor del Movistar se levantó como pudo y, tras localizar la posición del individuo, fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes. Romo seguía en carrera a falta de 40 kms para la meta de Monforte de Lemos.

Contra el equipo Israel-Premier Tech

Mientras, este domingo se habían convocado varias movilizaciones en municipios de la provincia de Lugo para criticar la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Sin embargo, los episodios de mayor tensión tuvieron lugar antes de la meta.

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones denuncian "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, informan de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

La detención tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.