Nuevo boicot pro Hamás a la Vuelta: talan un árbol y lo arrojan a la carretera

La Vuelta a España 2025 sigue viendo alterado su recorrido por culpa de las protestas pro Hamás contra la participación del equipo Israel-Pro Tech. Esta vez ha sido durante la decimosexta etapa , con final en Mos / Castro de Herville, que se ha tenido que acortar en 8 kilómetros para evitar males mayores.

Un árbol derribado cerca de Castro de Herville —final del recorrido—, para evitar el paso de los ciclistas, obligó a acortar los ocho kilómetros finales de una etapa en la que se ha impuesto el colombiano Egan Bernal tras una lucha final con su compañero de fuga, el español Mikel Landa.

Se evitaban así situaciones como la que este pasado fin de semana llevó al suelo a Javier Romo, que tuvo que abandonar la carrera. Esta vez, a diferencia de la jornada en Bilbao, sí ha habido ganador y no ha sido otro que Egan Bernal.

Han tirado un árbol en mitad de la carretera, han propiciado el abandono de un ciclista, han recortado dos etapas y están privando a la gente de su afición por su única voluntad. Definitivamente, la protesta está desvirtuada y ha perdido todo su peso. Es una pena. #LaVuelta25 pic.twitter.com/n98JgrJjjL — Alberto Marcos Gallego (@albermg) September 9, 2025

Sin embargo, el reencuentro del colombiano con la gloria quedará teñido por esa neutralización que se comunicó a falta de 15 kilómetros para el final. La carretera no era segura para el paso de los corredores porque las fuerzas de seguridad habían tenido que retirar un árbol que los manifestantes pro Hamás habían talado y se habían encargado de arrojar a la carretera, en un nuevo intento de boicotear una prueba, la Vuelta a España, que en esta edición número 80 quedará tristemente marcada por todo lo que está ocurriendo en el plano extradeportivo.

"La Vuelta llegará a Madrid"

Después de este nuevo incidente, Javier Guillén, director de la Vuelta, aseguró que la ronda española "saldrá mañana" para disputar la jornada entre O Barco de Valdeorras y Alto del Morredero. "Ante todo, tengo que decir que la Vuelta no va a parar y mañana saldrá la etapa. Nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid", señalaba.

"Está siendo una Vuelta muy dura y muy intensa, no cabe duda. Se está generando un debate en el que nosotros nunca hemos querido entrar (...) Entre todos tenemos que cumplir las normas. No se pueden cortar las etapas ni bloquear el paso de los ciclistas, es ilegal porque así lo tipifican el Código Penal y la Ley del Deporte. Si alguien quiere comunicar el mensaje propalestino (sic), que lo haga por los cauces legales, no así", destacaba el director de la Vuelta.

"Nosotros queremos seguir con la carrera y solo queremos que nos dejen correr, es lo único que pedimos. Se está trabajando y haciendo grandísimos esfuerzos para sacar adelante la carrera, pero también pedimos colaboración", añadió Guillén.