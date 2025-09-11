El líder de Podemos encabeza el boicot pro Hamás a la Vuelta en Valladolid

Continúan las protestas y los intentos de boicot a la Vuelta a España por parte de los activistas pro Hamás. El último incidente ha tenido lugar este jueves en Valladolid —escenario de la decimoctava etapa, con una contrarreloj que ha tenido que ser acortada a apenas 12 kilómetros por motivos de seguridad—, donde agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos que, portando banderas de Palestina, saltaron al recorrido de la carrera para interrumpir el paso de un ciclista del equipo Israel-Premier Tech.

Democracia ejemplar...

Así detienen a comuneros en Valladolid por solidarizarse con Palestina y denunciar el genocidio sionista? Gobierno de progreso?

Democracia dónde, terrorista quién? Palestina o Barbarie #NoPasaran

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸#LaVuelta pic.twitter.com/vixBpDPL3c — Izquierda Castellana (@IzcaNacional) September 11, 2025

Lo cierto es que sigue aumentando la presencia de personas con banderas de Palestina en la línea de meta, algunos de los cuales se han congregado en ese punto desde primeras horas de la mañana, siendo identificados por la Policía Nacional. Entre los presentes se encontraba Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, quien permaneció junto a cuarenta personas en las vallas de una rotonda próxima al Polideportivo de la Huerta del Rey.

Antes de ser identificado, Fernández escribió el siguiente mensaje en la red social X, señalando directamente al ministro del Interipr, Fernando Grande-Marlaska.

La policía nacional impidiendo que nadie se acerque a la zona de salida de la contrarreloj de la Vuelta a España en Valladolid si lleva banderas o distintivos Palestinos. Vergüenza. Otra más de Marlaska. Vergüenza. — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) September 11, 2025

Tras ser identificado por las autoridades, Fernández reiteró ante los medios su condena al "genocidio" en Gaza y dijo que es "necesario protestar" para impedir la participación en la Vuelta a España de "un equipo israelí, propiedad de un defensor del genocidio".

🔴 #URGENTE Pablo Fernández , Portavoz de Podemos, hace un llamamiento a boicotear la Vuelta a su paso por Valladolid, poniendo en peligro la vida de nuestros compañeros y de los ciclistas que participan en está. ‼️VERGÜENZA NACIONAL‼️ ⏬SI #SomosProfesionDeRiesgo ⏬ pic.twitter.com/qkoM99fS2W — Jucil Nacional (@jucilnacional) September 11, 2025

El dirigente de Podemos añadió: "Es absolutamente inaceptable e intolerable que el equipo israelí esté paseando tranquilamente por nuestras calles mientras su estado terrorista continúa asesinando cada día a miles de personas inocentes en Palestina",

El riesgo de polémica o altercado durante la contrarreloj de Valladolid era algo con lo que la organización contaba antes de poner en marcha esta decimoctava etapa. Durante la noche del miércoles, los organizadores decidieron modificar el recorrido de la etapa debido a las protestas pro Hamás que llevan sucediéndose desde que comenzara la competición. 12,2 kilómetros es lo que han recorrido los ciclistas, en lugar de los 27,2 km programados en un primer momento.

A ello hay que sumar el dispositivo de seguridad desplegado en la capital de Castilla y León: más de 300 agentes de la Policía Nacional y 150 guardias civiles.

"Con el objetivo de dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa, la organización de La Vuelta, en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios ha decidido que la etapa contrarreloj de mañana se dispute sobre un recorrido de 12,2 kilómetros, manteniendo la salida y la meta inicialmente previstas", rezaba el comunicado difundido por la organización de La Vuelta este miércoles.

Ciclistas empujados, árboles talados...

Cabe recordar que las manifestaciones pro Hamás vienen sucediéndose en la Vuelta desde la llegada de la prueba al territorio español y especialmente a partir del 1 de septiembre, cuando la ronda llegó a Navarra. La situación empeoró en la undécima etapa (3 de septiembre), con meta en Bilbao, al tener que ser neutralizada, por motivos de seguridad y sin declararse ganador.

El pasado domingo, el corredor español Javier Romo, del Movistar Team, tuvo que abandonar la Vuelta al verse involucrado en un accidente provocado por la irrupción de un manifestante pro Hamás que saltó a la carretera mientras pasaba el pelotón. Y este mismo martes, pocos kilómetros antes de la meta en Mos (Pontevedra), los Los radicales talaron un árbol y lo arrojaron en la carretera para cortar el paso de los ciclistas.

"Llevar la carrera hasta Madrid"

En definitiva, una auténtica vergüenza todo lo que está ocurriendo en esta Vuelta a España 2025, donde los organizadores se llegaron a plantear incluso la posibilidad de paralizar la competición. Sin embargo, este martes, el director de la prueba, Javier Guillén, comparecía en rueda de prensa para aclarar que "la Vuelta no va a parar" y que "nuestro propósito es llevar la carrera hasta Madrid".

"Está siendo una Vuelta muy dura y muy intensa, no cabe duda. Se está generando un debate en el que nosotros nunca hemos querido entrar (...) Entre todos tenemos que cumplir las normas. No se pueden cortar las etapas ni bloquear el paso de los ciclistas, es ilegal porque así lo tipifican el Código Penal y la Ley del Deporte. Si alguien quiere comunicar el mensaje propalestino (sic), que lo haga por los cauces legales, no así", destacaba el director de la Vuelta.

"Nosotros queremos seguir con la carrera y solo queremos que nos dejen correr, es lo único que pedimos. Se está trabajando y haciendo grandísimos esfuerzos para sacar adelante la carrera, pero también pedimos colaboración", añadió Guillén.