Madrid se blinda con el mayor despliegue desde la Cumbre de la OTAN por el boicot pro Hamás a La Vuelta

La Vuelta 2025 llega este fin de semana a Madrid en medio de los protestas protagonizadas por los activistas pro-Hamás. Por ello, la Comunidad y la capital española se blindarán con el mayor dispositivo policial desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en 2022. El objetivo es garantizar el desarrollo normal de las etapas finales de la carrera ciclista – de Robledo de Chavela a Bola y de Alalpardo a Cibeles –.

En total, se desplegarán 1.100 agentes de la Policía Nacional, 400 de la Guardia Civil y 800 agentes de la Policía Municipal de Madrid para el recorrido que concluye por la capital. Estos se sumarán los que ya están presentes de forma habitual en la prueba.

Despliegue extraordinario

Para diseñar el dispositivo se han reunido durante esta semana integrantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Dirección General de Tráfico (DGT). El Ayuntamiento de Madrid también participó con la presencia de Policía Municipal, Bomberos, Samur y Agentes de Movilidad. Así como alcaldes, concejales y representantes de la Policía local de los municipios por los que se realiza La Vuelta. La Real Federación Española de Ciclismo y la organizadora de la prueba, Unipublic, estuvieron presentes en los encuentros.

Según ha indicado Francisco Martín, delegado del Gobierno, se trata de un "despliegue extraordinario" con el propósito de "compatibilizar" el desarrollo de la prueba con "el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan".

Durante la etapa de este sábado, que discurre entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, la Guardia Civil desplegará el mayor dispositivo hasta el momento en una prueba ciclista en la región. Más de 400 agentes de refuerzo se unirán al dispositivo habitual. Igualmente, se trabaja de manera coordinada con las comandancias de Ávila y Segovia, provincias por donde también pasará el recorrido ciclista en la penúltima etapa.

Hasta la llegada a la meta

Para la etapa final, que se inicia en Alalpardo y finalizada en la fuente de Cibeles, 1.100 agentes de la Policía Nacional desarrollarán labores de protección. La Unidad Especial de Subsuelo revisará todo el recorrido durante este sábado de cara a la última carrera. A ella se sumarán mañana la Unidad Especial de Guías Caninos, la Unidad de Prevención y Reacción, la Brigada Móvil. Además, drones, antidrones y helicóptero. Las comisarías locales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes también colaborarán.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se aportarán 800 efectivos de Policía Municipal, 100 agentes de movilidad y un importante despliegue de Samur Protección civil. La movilización será igual que la de la etapa final de 2023, aunque en esta ocasión el número de kilómetros es la mitad. Todo ello supondrá el mayor despliegue policial en la ciudad y en la región desde que tuvo lugar la Cumbre de la OTAN en 2022. En palabras de Inma Sanz, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias de Madrid, es un refuerzo "absolutamente extraordinario".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a lo largo de la semana que habrá una reacción "firme y contundente" contra quienes quieran "reventar la carrera". En la etapa final, los ciclistas darán ocho vueltas por el centro de la capital pasando por distintos lugares, entre ellos, la calle Mayor. En usa ubicación Más Madrid ha anunciado que se sumará a las protestas con pancartas en las que se podrán leer: "Sí, es un genocidio", dirigida expresamente a Almeida quien negó que hubiera un genocidio a principios de semana desatando la polémica.