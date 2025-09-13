Ione Belarra e Irene Montero encabezan el boicot antisemita a la Vuelta en Cercedilla

Unos cien manifestantes contra Israel han tratado este sábado de interrumpir la penúltima etapa de la Vuelta a España. A 18 kilómetros de la meta, han protagonizado una sentada que ha obligado a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores a esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente.

Esto acaba de pasar en la penúltima etapa de La Vuelta pic.twitter.com/ywrxur8Mrh — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 13, 2025

En el momento de la interrupción, poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada, habían pasado los componentes de la escapada del día, pero los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización y por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes, mientras que las fuerzas de seguridad trataban de despejar la carretera.

Las diputadas Irene Montero e Ione Belarra junto a un grupo de activistas propalestinos han cortado la carretera en Cercedilla obligando a la organización de @lavuelta a recortar el recorrido. Recuerdo que cortar una prueba deportiva autorizada es un delito.#VueltaRTVE13s pic.twitter.com/il5B7MbhwT — Don Limpio 🆑⛱️ 🦁 (@DonLimpioCDL) September 13, 2025

Minutos antes, en Cercedilla, la organización ya había tenido que variar el trazado para esquivar el centro de la localidad, completamente colapsado. Allí se concentraban manifestantes pro Hamás que reclaman la exclusión del equipo Israel-Premier Tech de la prueba, entre ellos las dirigentes políticas Ione Belarra e Irene Montero.

Vingegaard se lleva la etapa y ata La Vuelta

En cuanto al resultado deportivo, el ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha adjudicado este sábado la etapa, de 164,8 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, y se ha asegurado virtualmente el título de campeón de la ronda española.

El doble ganador del Tour de Francia, que ya había ganado en las cimas Limone Piemonte y Valdezcaray, lanzó su ataque a poco más de un kilómetro de la cumbre, al que no pudo responder su principal rival en la general, el portugués Joao Almeida (UAE Emirates Team-XRG), y cruzó la meta con 11 segundos sobre su compañero de equipo Sepp Kuss y 13 sobre el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Almeida, que entró a 22 segundos, se queda ahora a 1:16 a falta de la etapa final, en la que no habrá ataques y que acabará con todos los corredores en Madrid, donde Vingegaard podrá celebrar la primera Vuelta de su carrera. El británico Tom Pidcock (Q36.5) marcha tercero a 3:11 del danés.