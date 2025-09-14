Bochorno antisemita en Madrid: disturbios y cargas policiales en la etapa final de la Vuelta La Vuelta a España ha acabado de la peor manera, cancelada a 57 kilómetros de la meta, debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes pro Hamás han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

1 / 13 Las manifestaciones pro Hamás obligaron a cortan el recorrido de la Vuelta a España, en la etapa final que en principio debía acabar en el centro de Madrid. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

2 / 13 Enfrentamiento en el Paseo del Prado entre los agentes antidisturbios y los manifestantes antisemitas, que lanzaron gritos como “Netanyahu asesino", “Free Palestine" o “Almeida, repite, es un genocidio". Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

3 / 13 Agentes antidisturbios emplean botes lacrimógenos para contener a los radicales pro Hamás. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

4 / 13 Varios individuos con banderas de Palestina irrumpen en la Gran Vía antes de pasar la última etapa de la Vuelta a España, en la plaza de Callao. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

5 / 13 Los manifestantes pro Hamás se enfrentaron a la Policía derribando las vallas de seguridad. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

6 / 13 Un individuo con la bandera de Palestina, desafiando a los agentes antidisturbio. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

7 / 13 Los manifestantes pro Hamás, encendidos, acusan a Israel de “genocidio". Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

8 / 13 Un grupo de ciclistas pasa por delante de la Plaza de Cibeles durante una última etapa de la Vuelta que tuvo que ser cancelada de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

9 / 13 El pelotón, camino a Madrid sin saber lo que le esperaba. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

10 / 13 Los corredores del equipo Israel-Premier Tech afrontaron la última etapa (como las de los días precedentes) sin la palabra ‘Israel’ en el maillot. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

11 / 13 Jonas Vingegaard brinda con sus compañeros del equipo Team Visma-Lease a Bike al tomar la salida en Alalpardo. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

12 / 13 A diferencia de lo ocurrido en Madrid, en Alalpardo sí se vio alguna que otra bandera de Israel junto a la de España. Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar