Bochorno antisemita en Madrid: disturbios y cargas policiales en la etapa final de la Vuelta
La Vuelta a España ha acabado de la peor manera, cancelada a 57 kilómetros de la meta, debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes pro Hamás han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.
Las manifestaciones pro Hamás obligaron a cortan el recorrido de la Vuelta a España, en la etapa final que en principio debía acabar en el centro de Madrid.
Enfrentamiento en el Paseo del Prado entre los agentes antidisturbios y los manifestantes antisemitas, que lanzaron gritos como “Netanyahu asesino", “Free Palestine" o “Almeida, repite, es un genocidio".
Agentes antidisturbios emplean botes lacrimógenos para contener a los radicales pro Hamás.
Varios individuos con banderas de Palestina irrumpen en la Gran Vía antes de pasar la última etapa de la Vuelta a España, en la plaza de Callao.
Los manifestantes pro Hamás se enfrentaron a la Policía derribando las vallas de seguridad.
Un individuo con la bandera de Palestina, desafiando a los agentes antidisturbio.
Los manifestantes pro Hamás, encendidos, acusan a Israel de “genocidio".
Un grupo de ciclistas pasa por delante de la Plaza de Cibeles durante una última etapa de la Vuelta que tuvo que ser cancelada de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta.
El pelotón, camino a Madrid sin saber lo que le esperaba.
Los corredores del equipo Israel-Premier Tech afrontaron la última etapa (como las de los días precedentes) sin la palabra ‘Israel’ en el maillot.
Jonas Vingegaard brinda con sus compañeros del equipo Team Visma-Lease a Bike al tomar la salida en Alalpardo.
A diferencia de lo ocurrido en Madrid, en Alalpardo sí se vio alguna que otra bandera de Israel junto a la de España.
Momento de la salida en Alalpardo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Medranda; y el director de la Vuelta a España, Javier Guillén (d).