Incidentes y tensión en Atocha y Callao mientras la última etapa de La Vuelta se cancela

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado este domingo de manera abrupta a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes pro Hamas han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.

Muchos se han dado cita en Atocha, kilómetro 1 de la última etapa, con banderas de Palestina y cacerolas mientras entonaban cánticos propalestina. La Policía Nacional ha formado una cadena humana al lado de las vallas para evitar invasiones que dificultasen el paso de los ciclistas, pero no ha sido posible.

Los activistas han derribado las vallas y han ocupado la calzada cuando todavía restaban bastante kilómetros para el paso de los corredores, las fuerzas de seguridad han comenzado a cargar y han llegado refuerzos policiales. Asimismo, miles de personas han provocado incidentes en la zona de Callao.

El control de firmas se desarrolló con total normalidad minutos antes de que la última etapa diese salida en Alalpardo. En total, nueve vueltas al circuito de Madrid con algo más de 100 kilómetros de recorrido. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la responsable de cortar la cinta para proceder a la salida.

Los primeros kilómetros de la carrera habían discurrido sin ningún problema, con ambiente festivo y de homenaje al vencedor, el danés Jonas Vingegaard. Se pudieron ver algunas banderas de Palestina, pero se fueron realizando pequeñas modificaciones para mantener la seguridad. Sin embargo, a medida que los ciclistas se acercaban a la capital todo se ha complicado.

🚨 La Vuelta 2025 concluye sin circuito final: cancelada la última etapa por las protestas#LaVuelta25 pic.twitter.com/dhAxnk6zsI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 14, 2025

Los ciclistas han tenido que pararse en su paso por el Campo del Moro, justo a la sombra del Palacio Real y procedido a cargar sus bicicletas en los coches de los equipos. Así se ha puesto punto y final a La Vuelta 2025, sin ceremonia de podio y entre tensión y disturbios. Los activistas siguen concentrados en los alrededores de la fuente de Cibeles con gritos y pancartas. En Atocha también se encuentran asentados y con cacerolada.

Refuerzo policial

La Comunidad de Madrid ya había avanzado el despliegue extraordinario para garantizar un desarrollo normal de las etapas. En total, 1.100 agentes de la Policía Nacional, 400 de la Guardia Civil y 800 agentes de la Policía Municipal de Madrid. Estos se han sumado a los que ya están presentes de forma habitual en la prueba.

En la penúltima etapa, unos cien manifestantes contra Israel y pro Hamás trataron de interrumpir la carrera ciclista a 18 kilómetros de la meta. Fue poco antes de iniciar la subida al Puerto de Navacerrada y los perseguidores se vieron obligados a pasar entre los coches de los equipos y de la organización, así como por los laterales de la calzada ante la avalancha de manifestantes.

Tensión política

Durante la mañana del domingo, la izquierda ha continuado azuzando las protestas propalestinas que ya han puesto en peligro determinados tramos de la Vuelta Ciclista a España. Pedro Sánchez, ha mostrado su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado desde la salida en Alalpardo al presidente del Gobierno estar "lanzando fuego" contra la situación alrededor de La Vuelta y las protestas propalestinas y ha considerado que debería "llamar a la convivencia, al entendimiento" o "por lo menos no azuzar más".