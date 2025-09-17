España se impone a la selección de Euskadi en su primer duelo oficial en un Mundial

España se impuso a Euskadi por 2-0 en el X Mundial sub23 de trinqueta. Se trató del primer enfrentamiento en la historia de la disciplina entra ambas selecciones. El campeonato se celebra hasta el próximo sábado 20 en Venado tuerto, en la provincia argentina de Santa Fe, y es la antesala del Mundial de pelota que albergará Argentina el próximo año en la provincia de San Luis.

El encuentro correspondió a la tercera jornada de la fase preliminar en la categoría paleta cuero masculina. La dupla formada por Juan Indurain e Ignacio Pérez, pertenecientes al combinado español, se impusieron a la pareja compuesta por Endika García y Markel Sierra con parciales de 15-9 y 15-10.

Estos equipos se habían enfrentado el pasado 4 de junio en la I Liga de Naciones de cesta punta en frontón de 54 metros en la localidad vizcaína de Gernika, pero la Federación Española de Pelota – FEPelota – no reconoció como oficial la competición. Por el contrario, sí reconoce la oficialidad del Mundial sub23 de trinquete igualmente organizado por la Federación Internacional de Pelota Vasca – FIPV –.

En este Mundial se incluyen representaciones masculinas y femeninas de nueve lugares: Argentina, España, Euskadi, Francia, México, Uruguay, Perú, Bolivia y Chile, siendo en total más de 200 jóvenes pelotaris y ellos se suman los cuerpos técnicos y familiares. Además de la especialidad de paleta cuero, se incluyen pelota goma, share y mano.

El reconocimiento de Euskadi como miembro de pleno derecho de la FIPV se tomó el pasado diciembre, aunque fue recurrida por la FEPelota ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El organismo aún tiene que resolver la cuestión sobre si ratifica o no la admisión del País Vasco como miembro de la FIPV.