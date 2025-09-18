Menú

Pereiro revive la pesadilla que sintió en la Vuelta a España y carga duramente contra Pedro Sánchez y Borja Iglesias

Pereiro se sinceró en el Chiringuito sobre el caos que originaron los activistas pro Hamas.

Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006 y actual colaborador del Chiringuito de Jugones, volvió a mostrarse muy crítico con los activistas pro Hamas que decidieron, bajo amparo del Gobierno de Pedro Sánchez, dinamitar la Vuelta a España con sus protestas y actos vandálicos.

No se mordió la lengua el bueno de Óscar que en el Chiringuito se sinceró ante Josep Pedrerol y cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, los políticos en general y hasta de Borja Iglesias, el delantero del equipo de sus amores, el Celta (junto con el Real Madrid).

"Nos han acribillado a insultos y no hay ningún trabajador de LaVuelta, ni una persona que esté siguiendo la Vuelta a España, que esté a favor de lo que está ocurriendo en Gaza. Y simplemente por querer hacer nuestro trabajo y querer llevar una carrera parecíamos el enemigo de lo mismo por lo que estamos luchando nosotros, que es que haya paz en el mundo".

Pereiro relató la pesadilla que vivió y señala a un gran culpable, Pedro Sánchez: "Voy a contar hasta donde puedo contar. Hemos sentido que hemos estado abandonados a la suerte. Sin protección. La UCI no decía absolutamente nada. El COI callado. Políticos de este país, exministros y diputados, alentando y cortando la carretera. Intentando tirar a los ciclistas. El Ministro del Interior aplaudiendo que la manifestación era pacífica. El Presidente de Gobierno también. ¿Esta gente ha venido a ver si esto era pacífico? Yo no he visto que fuera pacífico... ¡absolutamente nada! En Madrid 22 policías heridos y sin cargar. Porque la orden era no cargar. ¿Y este país está pensando en organizar el Mundial de fútbol?".

Un Pedro Sánchez que utilizó políticamente a la Vuelta para sus intereses: "A LaVuelta la han utilizado políticamente. Nadie ha hecho algo para ayudarnos y hemos tenido que salir corriendo. ¿Desde cuándo han sido pacíficas las manifestaciones en Madrid? ¿Cómo puede decir esto un presidente de Gobierno? LaVuelta no pudo terminar en Madrid porque a alguien se le puso entre ceja y ceja boicotearla".

Sorpresa negativa con Borja Iglesias

Pereiro también recordó las declaraciones de Borja Iglesias, futbolista del Celta, en las que el delantero apoyó a los manifestantes pro Hamas y sus acciones: "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho", espetó el Panda en plena rueda de prensa del Celta.

Óscar sintió una tremenda decepción: "Soy del Celta a muerte y me dolió que Borja Iglesias hiciese el comentario que hizo. ¿Borja Iglesias y el Celta van a jugar la Europa League contra un equipo israelí? No nos pueden menospreciar como lo están haciendo, y me da igual que sea del Celta".

Sobre la amenaza del PSOE de retirar a España del Mundial de fútbol si participa Israel, Pereiro fue muy claro: "Veremos si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel", dijo el ganador del Tour de Francia.

