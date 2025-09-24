Dominio total de Faustino Oro, el 'Messi del ajedrez', en Madrid: a dos pasos de ser el Gran Maestro más precoz

Faustino Oro vuelve a hacer historia. El Maestro Internacional argentino consiguió con 11 años su primera norma de tres para convertirse en Gran Maestro, después de un gran arranque en el torneo de Leyendas contra Prodigios que se disputa en el espacio cultural Nave Bellver de Madrid. Oro superó los 2.500 puntos de Elo y está a solo dos normas de lograr el título máximo de la disciplina.

El joven astro argentino tiene 11 años, 11 meses y 9 días, nació el 14 de octubre de 2013, y dispone hasta el 11 de marzo de 2026 para conseguir dos resultados más de Gran Maestro y el título. De alcanzarlo en este plazo, se convertiría en el ajedrecista más precoz, por delante del estadounidense Mishra Abhimanyu, que lo hizo con 12 años, 4 meses y 25 días. El top 10 de esa clasificación lo cierra el chino Wei Yi, quien se consagró con 13 años y 8 meses.

Dominio total

En la séptima jornada del Prodigios contra Leyendas, bajo el amparo de Mariano Sigman y el patrocinio de Insud Pharma, Faustino Oro necesitaba un empate con las piezas negras ante el cubano Omar Almeida Quintana, después de haber sumado 5,5 puntos en las seis jornadas anteriores. Lo consiguió y, a falta de dos rondas, mantuvo el primer puesto en solitario de la clasificación con medio punto de ventaja sobre el español de origen argentino Alan Pichot.

El prodigio argentino sumó seis puntos en sus primeras siete y superó los 2.500 Elo con una puntuación de rendimiento de 2790. Durante el Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León celebrado entre el 3 y el 7 de julio en la ciudad española, también acaparó todos los focos. Se trata de uno de los más importantes de ajedrez rápido de Europa y en el que Faustino, que reside actualmente en Badalona, fue el participante más joven de la historia.